Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel: "Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri'de meydandayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin paylaşımda bulundu.

Güncel
  • 13.05.2025 22:58
  • Giriş: 13.05.2025 22:58
  • Güncelleme: 13.05.2025 23:03
Kaynak: ANKA
Özgür Özel: "Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri'de meydandayız"

CHP, yarın saat 20.30'da Silivri Atatürk Meydanı'nda miting düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi! Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri'de meydandayız!" dedi.

İmamoğlundan Silivride yapılacak mitinge davet: "Hürriyet ve adalet sloganları yankılansın her yerde"
BirGün'e Abone Ol