Özgür Özel: "Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri'de meydandayız"

CHP, yarın saat 20.30'da Silivri Atatürk Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi!



Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri’de meydandayız!



🗓️14 Mayıs Çarşamba

⏰20.30

📍Silivri, Atatürk Meydanı pic.twitter.com/ej9rhmDUo5 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi! Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri'de meydandayız!" dedi.