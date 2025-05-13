Özgür Özel: "Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri'de meydandayız"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kaynak: ANKA
CHP, yarın saat 20.30'da Silivri Atatürk Meydanı'nda miting düzenleyecek.
Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi!— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2025
Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri’de meydandayız!
🗓️14 Mayıs Çarşamba
⏰20.30
📍Silivri, Atatürk Meydanı pic.twitter.com/ej9rhmDUo5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi! Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri'de meydandayız!" dedi.