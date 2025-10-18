Özgür Özel: Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisine yönelik saldırılara değinerek, "Türkiye’nin dört bir yanına umuda sarılan milyonların sesi olmaya devam edeceğiz. Omuz omuza, yürek yüreğe hep birlikte başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar" dedi.

Özel, partisinin 39. Ankara Olağan İl Kongresi'ne bir mesaj gönderdi.

Partilerine yönelik baskılar, haksız uygulamalar halkın iradesini yok sayan girişimlerle seçilmiş belediye başkanlarının hukuksuzca tutuklandığını söyleyen Özel, "Demokrasiyi yok etmeye, milletin iradesini hiçe saymaya çalışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine, mücadelemizi daha da büyütecektir. Biz biliyoruz ki, milletin istikbalini ve geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Örgütümüzün gücü, dayanışmamız ve kararlılığımız partimizi, ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerinde iktidara taşıyacaktır" dedi.

"102 YILDA ÇOK BEDEL ÖDEDİK, BUGÜN DE ÖDÜYORUZ"

CHP Keçiören İlçe Gençlik Kolları Sekreteri Nilsu Uzunpınar’ın okuduğu mesajda Özel, şunları kaydetti:

"İlk kurultayımız Sivas Kongresi’dir. Partimiz Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile kurulmuştur. Biz bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyet’i kuran, halkın umudunu her koşulda büyüten, demokrasi fikrine inanan, çok partili rekabeti getiren partiyiz. Milletimiz 31 Mart seçimlerinde partimizi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptı. Bugün de tüm anketlerde kuruluşumuzda olduğu gibi Türkiye’nin birinci partisiyiz. Bu sonuç halkımızın bize duyduğu güvenin, örgütümüzün azminin ve mücadelesinin zaferidir. Ama biliyoruz ki, bu sadece bir başlangıçtır. Gerçek görevimiz bu güveni büyüterek partimizi, ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerinde iktidara taşımaktır.

102 yılda çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz. Ancak hiçbir zaman milletin iradesinin üstünde bir güce inanmadık, inanmıyoruz. Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar halkın iradesini yok sayan girişimlerle seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasiyi yok etmeye, milletin iradesini hiçe saymaya çalışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine, mücadelemizi daha da büyütecektir. Biz biliyoruz ki, milletin istikbalini ve geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Örgütümüzün gücü, dayanışmamız ve kararlılığımız partimizi ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerinde iktidara taşıyacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan CHP, ülkemizin tarihine yön veren devrimlere imza atmış, en karanlık dönemlerde bile halkını unutmamış bir partidir. Bu nedenle gece-gündüz demeden çalışmaya, Türkiye’nin dört bir yanına umuda sarılan milyonların sesi olmaya devam edeceğiz. Omuz omuza, yürek yüreğe hep birlikte başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar. Enerjimiz yüksek, bitiremezler. İrademiz çeliktendir, bükemezler. İnsanımız yüreklidir, korkutamazlar. Bizi yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir."