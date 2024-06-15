Özgür Özel: Normalleşme, siyasetin halkın gündemi etrafında şekillenmesidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram mesajında siyasetteki 'normalleşme' tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Türkiye’nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgür Özel, yazılı olarak yaptığı açıklamasında,"Kurban Bayramları, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün öneminin daha iyi anlaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı artıran günlerdir" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NİN HAZIRLIĞI..."

"Ülkemiz ve yurttaşlarımız, yanlış siyasi tercihler nedeniyle uzun süredir ekonomik zorluklar yaşamaktadır" diyen Özel, "31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise, vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI GENİŞLETECEĞİZ"

Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı mitinglere işaret ederek, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden olan eğitim emekçileriyle İstanbul’da, emeklilerle Ankara’da, çay üreticileriyle Rize’de, hububat üreticileriyle Hayrabolu’da bir araya gelerek, sorunlarını duyurduk. Kurban Bayramı’nın ardından Gebze’de emekçilerle, asgari ücretlilerle bir araya geleceğiz. Yurttaşlarımızın daha yaşanılabilir koşullarda hayatlarını sürdürebilmesi, mahkum edildikleri açlık ve yoksulluk sınırından kurtulabilmeleri için çaba harcamayı sürdürecek, yönettiğimiz yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceğiz."

'NORMALLEŞME' TARTIŞMALARI

Siyasette devam eden normalleşme tartışmalarına da değinen Özel, "Türkiye’nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur" değerlendirmesini yaptı.

FİLİSTİN MESAJI

Özgür Özel, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin ile ilgili de mesaj vererek, "Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı Filistin’i tanıma kararı alan Avrupa ülkelerine yenilerinin eklenmesini diliyor, dünyanın bu mezalim karşısında sessizliğini bozmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, mesajını, "Tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın tüm İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.