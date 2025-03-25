Özgür Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında, araların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla birlikte protestocular ülkenin dört bir yanında yargılama sürecine yönelik tepkilerini sürdürüyor.

"MİLLETİN İTİRAZINI DEĞERSİZLEŞTİRMEYİN"

19 Mart'tan bu yana Saraçhane'de devam eden eylemlerde dün gece (24 Mart) AKP Genel Başkanı Raecep Tayyip Erdoğan'a yönelik slogan atan 43 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, algı operasyonlarına da vurgu yaparak "Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın" dedi.

Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"