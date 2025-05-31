Özgür Özel: Öcalan'a umut hakkı konuşulurken İmamoğlu’na Silivri Cezaevi reva görülüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Rûdaw Türkçe YouTube kanalında Rawin Sterk’in sunduğu “Gel Anlat” programına konuk olarak başta Kürt sorunu ve mevcut süreç olmak üzere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP’nin, Ekrem İmamoğlu tutuklandığından beri sokakta yürttüğü siyaset hakkında konuşan Özel, “Eskiden ‘sokağa çıkmayalım, oyuna gelmeyelim’ anlayışı hakimdi. Biz ise sokaktan korkmayan, meydanları dolduran, sendikalarla, derneklerle ve diğer partilerle kucaklaşan bir siyaset anlayışını benimsedik” dedi.

'ÇÖZÜM MASASI' ÖNERİSİ

Kürt meselesinin çözümü için parlamentoda tüm siyasi partilerin katılımıyla bir 'çözüm masası' kurulmasını öneren CHP lideri, “Bu masa kavga masası değil, çözüm masası olmalı. Sayın Bahçeli’nin önerdiği 100 kişilik komisyon fikri niteliksel olarak doğru, ancak sayı abartılı. Daha küçük, hızlı çalışabilecek bir komisyon gerekiyor” dedi.

Özel, CHP’nin bu konuda hazırlıklı olduğunu, 7 hukukçu, 2 siyaset bilimci ve 1 iletişimciden oluşan Adalet ve Demokrasi Komisyonu’nun 8 ana başlık ve 26’dan fazla alanda kanuni düzenleme önerileri hazırladığını aktardı. DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bu çalışmayı paylaştığını ve olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.

"ANADİL ENGELLENMEMELİ"

Kürtlerin kültürel konulardaki taleplerinin yanında olduklarını vurgulayan Özgür Özel, “Anadilin özgürce konuşulması, kültür ve sanat üretilmesi, bilim yapılması engellenmemeli. Kürtçe öğrenme veya eğitim meselesini erkenden çatışma alanına çekmek doğru değil. Kapsayıcılık esas olmalı” diye konuştu.

“ÖCALAN’A UMUT HAKKI KONUŞULURKEN, İMAMOĞLU’NA SİLİVRİ CEZAEVİ REVA GÖRÜLÜYOR”

Özel, “Öcalan’a umut hakkı konuşulurken, İmamoğlu’na Silivri Cezaevi reva görülüyor. Bu makuliyet zeminini yok eder. Toplumun yarısının tansiyonu 26’ya çıkmışken, organ nakli gibi hassas bir süreçte başarılı olunamaz” dedi.

8.5 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu konusunda CHP tabanında çekinceler olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, “Ben genel başkan olarak Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettim. Saraçhane Meydanı’nda İmamoğlu kadar Demirtaş’ı da alkışlattık. Tabanımızda bu konuda farklı düşünen ciddi bir kesim yok” ifadelerini kullandı.