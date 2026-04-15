Özgür Özel: Okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Maraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Dün Urfa'da da bir okulda düzenlenen silahlı saldırılara dikkat çeken Özel, okullardaki şiddet olaylarının artık münferit olmadığını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, son 2 günde yaşanan saldırılarla ilgili 'büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyeti' vurgusu yaptı.

"65 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DERHAL OKULLARIMIZA ATANMALI"

Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. . Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur. Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."

Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik.

Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı.

Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2026

ÖZEL, VALİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Özgür Özel, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı ile ilgili Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile telefonda görüşerek bilgi aldı. CHP lideri Özel, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.