Özgür Özel: Önceliğiniz vatandaş olmalı

CHP Lideri Özel, Malatya’da Halk Buluşması’nda konuştu. CHP heyetinin Bakan Şimşek’e “Önceliğiniz vatandaş mı yandaş mı?” diye soracağını belirten Özel, ‘Geçinemiyoruz Mitingi’ için de çağrı yaptı.

Politika Servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde dün halka hitap etti. Konuşmasında yerel seçimlere dikkat çeken Özel, ‘‘CHP başının üzerindeki görünmez cam tavanı kırmıştır’’ diye konuştu. Kayseri Pınarbaşı’ndaki saldırıya ilişkin ‘‘acizlik’’ açıklamasını tekrarlayan Özel, ‘‘Seçim seçimde kaldı, başkanımız herkesi kucaklayacak. Hala daha birileri gerilim yaratmak derdinde. Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak ne güçtür ne cesarettir, ne kabadayılıktır olsa olsa acizliktir, zavallılıktır’’ ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşmeye ilişkin konuşan Özel, ‘‘Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek’e, önceliğin vatandaş mı, yandaş mı?’’ dedi. Normalleşme tartışmalarına da yanıt veren Özel, ‘‘22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok, yanlışına doğru diyecek halimiz yok’’ ifadelerini kullandı. Özel’in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

MİTİNGE DAVET

“Siyaset, sokağın sesini dinleme işidir. Artık sokakta ses yok, çığlık var. İnsanlar ‘geçinemiyoruz’ diyerek çığlık atıyor. Madem geçinemiyorsunuz o zaman asgari ücrete zam yapılması gereken günden bir gün önce Türkiye’nin en büyük emek kentinde Kocaeli Gebze’de işçilerle, emeklilerle, çalışanlarıyla, bütün emekçilerle, esnafla, çiftçilerle büyük bir ‘Geçinemiyoruz Mitingi’ yapacağız. Türkiye’de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonundaki emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli’ndeki ‘Geçinemiyoruz Mitingi’ne davet ediyorum.”

SALDIRI ACİZLİK

“Dün akşam, maalesef Kayseri Pınarbaşı’nda bir saldırı gerçekleşti. Partimizin belediye meclis üyesi adayı, birinci yedeğimiz arkadaşımıza, kızının yanında, eşinin gözünün önünde beş kişi sopalarla saldırıp beyin kanaması olacak kadar vurdular. Yere düştü, hareketsiz kaldı, çekip dizlerinden vurdular. Neymiş? Pınarbaşı’ndaki seçimmiş. Biz seçim gecesi söyledik. Seçim seçimde kaldı. Bundan sonra başkanımız bütün Pınarbaşı’yı kucaklayacak. Ve başkanımız bundan sonra bütün Pınarbaşı’nın başkanı olacak. Kimse üzülmesin. Kimse endişe etmesin dedik. Halen daha birileri gerilim yaratmak, o gerilimden beslenmek istiyorlar. Halen daha birileri kaba kuvvetle bir şey yapacağını sanıyorlar. Savunmasız bir adama beş kişi saldırmak, ne güçtür, ne cesarettir, ne dirayettir, ne kabadayılıktır. Olsa olsa acizliktir, zavallılıktır.”