Özgür Özel, Önder'in yattığı hastaneye gitti: "Herkesin kalbi onunla birlikte atıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun bakımdaki DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gitti.

Özel, doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi, DEM Partililer ile dayanışma içinde olduklarını aktardı.

"ŞAKALAR YAPARAK TABURCU OLACAK"

Sırrı Süreyya Önder’in barış için mücadele ettiğini hatırlatan Özel, “Onun buradan sizin karşınıza geçip tebessüm ederek, şakalar yaparak taburcu olacağı günü, sizin haberlerinizin, kameralarınızın yansıtması için dua etmeye devam edeceğiz” dedi.

Önder ile yıllardır Meclis zemininde iyi günde – kötü günde birlikte olduklarını söyleyen Özel, “Hem kişisel ilişki açısından, hem kurumsal ilişkiler açısından sürekli diyalog halinde olduğumuz bir isim. Dün akşam gece yarısına doğru kötü haberi hep birlikte aldık. O andan itibaren Sayın Eş Genel Başkanlarla, Pervin Hanım’la ve burada bulunan herkesle diyalog halindeydik. Sağ olsunlar hastane yönetimi hem bizlere yönelik, hem de daha sonra kamuoyuna yönelik olarak yapılabilecek en doğru bilgilendirmeleri yaptılar” dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ HERKESİN DE KALBİ ONUNLA BİRLİKTE ATIYOR"

Doktorların mucize sayılabilecek gelişmelerden bahsettiğini söyleyen Özel, “Bizim de içeride söylediğimiz sözü burada söylemekte fayda görüyorum. Bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı, sonu çok iyi olacak. Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen, hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye’deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor. Onun o güzel kalbinin atmaya, o güzel sözlerini söylemeye ve hepimizi hem gülümsetmeye devam etmesi hem de hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesi için dua ediyoruz” diye konuştu.