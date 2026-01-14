Özgür Özel: "Osmanlı tokadı atacaklardı, demokrasi tokadı yediler"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Beşiktaş Meydanı oldu. 19.30'da başlayan miting için geniş katılım sağlanırken, İstanbul'daki belediye başkanları ve tutuklu bulunanların başkanvekilleri halkı selamladı.

Tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mesajını eşi Yeşim Akpolat okudu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

Akpolat, "Zulme direnenler kazanacak" mesajı verirken Ekrem İmamoğlu da İstanbul ve Beşiktaş için yapılan icraatları anlattığı mektubunda "Dalga dalga büyüyeceğiz, birleşe birleşe güçleneceğiz, en zor şartlar, en ağır baskılar altında bile hukuk ve demokrasi nasıl savunulurmuş, seçim nasıl kazanılırmış bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

İBB aleyhine asılan posterlere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise geçmişte de benzer "iftira kampanyaları" yapıldığını ifade etti ve yaklaşık 1 milyon oy farkıyla kazanılan seçimi hatırlatarak "Osmanlı tokadı atacaklardı, demokrasi tokadını yediler" dedi.

20.10 | ÖZGÜR ÖZEL: BU REJİM YIKILACAK, ADALET GELECEK

Özgür Özel, konuşmasına meydanda toplananları selamlayarak başladı. Özel, "Hava buz gibi, iliklere işliyor. Ama bu meydanda terliği çıkaranlar, pijamayı çıkaranlar, korkuyu evde bırakıp eyleme gelenler var. Beşiktaş'ın cesaretini yürekten selamlıyorum" dedi. "Bugün 19 Mart darbesinin 300'üncü günü ve Beşiktaş'ın evladı Rıza Akpolat'ın tutukluluğunun 1'nci yılındayız" ifadelerini kullanan sözlerini Özel, "Bu insanlara, bu ailelere bu zulmü çektirenlere bir çift sözüm var. Er ya da geç o sandık gelecek. Er ya da geç AK Parti'nin kara düzeni bitecek; bu rejim yıkılacak, adalet gelecek!" diye sürdürdü. Bu esnada meydanda "Tayyip istifa" sloganları yükseldi.

"ERDOĞAN, CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAK İÇİN YARGI KOLLARI KURDU"

Özgür Özel, "Bir partinin demokrat olup olmadığı seçim kaybedince belli olur. Eskiden hâkimlik yapmış, siyasete atılıp Adalet Bakan Yardımcısı olan birine, 'Sen İstanbul'a dön dediler, özel görev verip 'CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdur, buna katkı yapanları etkile, beni onlardan kurtar' dedi Erdoğan. Yargı kolları kurdu" ifadelerini kullandı.

“DEMOKRATLIK SEÇİM KAZANINCA NE YAPTIĞIYLA DEĞİL, SEÇİM KAYBEDİNCE NE YAPTIĞIYLA ANLAŞILIR”

"Ama bir kez seçim kaybedenler, kazanırken 'milli irade, milli irade' diyenler, kaybedince ne yapacaklarını şaşırdılar" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan hatırlatmak isteriz ki hem de bunu bu meydana değil, bunu CHP’lilere, Millet İttifakı’nda olanlara değil, bunu AK Partililere söylüyorum: Bir kişinin, bir hareketin, bir partinin demokratlığı seçim kazandığı akşam ne yaptığıyla ölçülmez, seçim kazanınca ne yaptığıyla ölçülmez. Bir hareketin, bir partinin demokrat olup olmadığına seçimi kaybedince ne yaptığına bakılır."

BİLBOARDLARA YANIT VERDİ: OSMANLI TOKADI ATACAKLARDI, DEMOKRASİ TOKADI YEDİLER

Özgür Özel, İstanbul'da belediye aleyhine bilboardlara asılan posterlere tepki gösterdi. "Metro inşaatlarını yarım bıraktılar... Trafik felaketine neden oldu" vb. ifadeler içeren bilboardlarla ilgili konuşan Özel, CHP'li İstanbul Belediyesi'nin icraatlarını anlattı ve iktidara "Yalanda, iftirada rekor kırıyorsunuz. Sahtekarlar sizi!" diye seslendi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Tayyip Bey... 31 Mart 2019, fark 13 bin 600. Hazmedemedin, seçimi iptal ettirdin. 3 ay sonra çıktık karşına, Başbakan'ı çıakrdın da 806 bin farkı yemedin mi alnının ortasına? 5 yıl türlü çeşit hazımsızlık... Yürüyen merdivenleri sıkıştırdılar mı? Yanmayan otobüsü yaktılar mı? Olmayan, toplanan çöpü döküp döküp çektiler mi?Ne yaptınız sandığa gidince? 1 milyon 100 bin fark... Osmanlı tokadı atacaklardı, demokrasi tokadını vurmadınız mı onlara? Ey Erdoğan, çalıştığımız yerden geldin! İftirayla, bilboardla, pankartla, güneşi balçıkla sıvayamazsın. Tıkır tıkır çalışıyor CHP, tıkır tıkır çalışıyor belediye!

Niye yapıyor bunu? İftiralarına kimseyi inandıramadı. 40 yandaş televizyon gece gündüz çalıştı milleti inandıramadılar, trollerine de iftiralarına da kimse inanmadı. İddianame patladı, algı CHP'den yana, algı Ekrem İmamoğlu'ndan yana, bilboarla yapalım kampanya... Buradan söylüyorum, panoyla siyaset olmaz, para ile siyaset olmaz, yürekle olur siyaset, yürekle! O yürek bizde var, o yürek Ekrem Başkan'da var, o yürek bu ülkeyi seven, gerekirse bu topraklar için ölen Cumhuriyet Halk Partililerde var."

"CESARETİN VARSA İSTANBUL SEÇİMLERİNİ YENİLEYELİM"

Bilboard'a tepkisini sürdüren Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İBB seçimlerini yenileme teklifinde bulundu: "Erdoğan'a bir teklifim var. Çok teklifte bulundum kabul etmedi. Gel sandığa, açalım bakalım sandığı ne çıkacak. Son teklifim... Bundan önce dedim ki, adayımızı bırak sandığı getir.Erken seçim istiyoruz. 25 milyon imzayı şehir şehir gezdiriyoruz kaçıyor. Kayyuma bile tenezzül ettin, niyet ettin. İstanbul Büyükşehir'i de istiyorsun. Şimdi Erdoğan'a milletin huzurunda bir teklifte bulunuyorum. Gel İstanbul'da bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim adayım belli. Benim adayım Ekrem İmamoğlu, sen istediğin en güvendiğin adayı çıkar. İstanbullu çalışan metroyu da biliyor, yapılan inşaatı da biliyor, hizmeti de biliyor. 60 gün sonra İBB seçimlerinde eğer kazanabilirsen, Ekrem Başkanı yenebileceksen, İBB'yi de alırsın, bundan sonrası için de güç kazanırsın. Benim 1 şartım var: Kararı yüce Türk milleti, İstanbullular verecek, ondan sonra yakamızdan düşeceksin. Hodri meydan! Cesaretin varsa İstanbul'a getir koy sandığı. Bu kadar güveniyoruz kendimize."

19.55 | İMAMOĞLU: EN ZOR ŞARTLARDA BİLE SEÇİM NASIL KAZANILIRMIŞ TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, İstanbulluları ve Beşiktaşlıları selamladı ve "Sizleri çok özledim. Boyun eğmeyenlerin meydanına hoş geldiniz" dedi. İmamoğlu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Güzel İstanbullular, güzel Beşiktaşlılar… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, gözlerinin içi gülen çocuklar, cesur gençler… Her birinize teker teker sarılıyorum, hasretle kucaklıyorum. Sizleri çok özledim. Adalet mücadelesinin yılmaz neferlerinin, boyun eğmeyenlerin meydanına hoş geldiniz. İyi ki buradasınız, bu güzel meydandasınız. İyi ki dayanışmanın, umudun ve cesaretin sesini yükseltiyorsunuz. Milletin iradesine vurulan darbenin, bizlere yapılan zulmün karşısında dimdik duruyorsunuz. Sağ olun, var olun.”

“MİLLETİN GÖNLÜNDE ONLAR YOK, BİZ VARIZ”

“Beşiktaş’ın muhafızı, Beşiktaşlıların iradesi Rıza Akpolat kardeşimi ve tüm diğer arkadaşlarımızı hapsedenler, bir büyük korkuya esir düşmüşlerdir. Onları yakıp kavuran bu korku, millete hesap verme korkusudur. Biz iş başına gelmek, vatandaşa hizmet etmek için gün sayarken, onlar milletin karşısına çıkmamak için sandıktan kaçıyorlar. Çünkü milletin gönlünde onlar yok, biz varız. Biz icraatlarımızla, hizmetlerimizle vatandaşın gönlüne girdik. Milletin parasını doğrudan millete verdik. Halka ait ne varsa işgalden kurtardık, halkın kullanımına açtık. Bu sayede neler başardığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Sadece bu meydanda yarattığımız büyük değişim bile icraatçı, halkçı yönetim anlayışımızın özünü göstermeye yeter.”

“İSTANBUL’UN MUHAFIZI OLMA BİLİNCİYLE HAREKET ETTİK”

“Barbaros Meydanı, İstanbul’un ‘adı var, kendi yok’ meydanlarından biriydi. Kamusal alanlar işgal edilmişti, vatandaşın denizle bağı kopmuştu. Artık bir güvenlik riski oluşturan çelik köprü yolu kaldırdık, burayı yeniden düzenledik. Vatandaşımızı meydanla ve denizle buluşturduk. Gezme, dinlenme, buluşma imkanları sağladık. Alana yeni ağaçlar, yeni yeşil bölgeler kazandırdık. Asla birilerine rant yaratma düşüncesinde olmadan, sadece ve sadece vatandaşın faydasını gözeterek, İstanbul’un muhafızı olma bilinciyle hareket ettik.”

“BUNLARI BİR KİŞİNİN DEĞİL, AZİZ MİLLETİMİZİN EMRİNE AMADE OLDUĞUMUZ İÇİN YAPTIK”

“Beşiktaş’ta ulaşımı kolaylaştırmak için Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını ve Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı’nı açtık. Karanfilköy’de 60 yıllık mülkiyet sorununu çözdük, hak sahiplerini depreme dayanıklı evlerine kavuşturmak için adım attık. Kabataş Transfer Merkezi’ni açtık. Bebek ve Kuruçeşme sahillerini yeniledik, güçlendirdik, parklarımızı yeniledik. Beşiktaş’ın altyapı sorunlarını çözdük. Çocuklarımıza, gençlerimize, annelerimize çok büyük sosyal destekler verdik. Bütün bunları bir kişinin değil, aziz milletimizin emrine amade olduğumuz için yaptık.”

“BİZİ ENGELLEYEMEYECEKLER”

“Hizmet ve icraat mücadelemizi durdurmak için hukuku ayaklar altına alıp, bana, Rıza Akpolat başkanımıza ve tüm belediye başkanı arkadaşlarıma her türlü zorbalığı yapanlar bilsinler ki bizi engelleyemeyecekler. İktidara geleceğiz ve çok daha fazlasını yapacağız. Ekonomide, eğitimde, yargıda, sağlıkta, devletin sunduğu tüm imkanlarda adaleti hakim kılacağız. Bu hükümetin en çok mağdur ettiklerinin, dar gelirlilerin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların hayatını kolaylaştıracak, güzelleştirecek adımlar atacağız.”

“KAZANAN BİZ OLACAĞIZ. KAZANAN 86 MİLYON OLACAK”

“Herkesin emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını sonuna kadar aldığı, çok güçlü, yenilikçi, verimli bir üretim ekonomisi inşa edeceğiz. Sadece hukukun ve demokrasinin sınırları içerisinde hareket eden, millet iradesine tabi ve vatandaşa sonuna kadar saygılı bir devlet yapısı kuracağız. Hep birlikte başaracağız. Dalga dalga büyüyeceğiz. Birleşe birleşe güçleneceğiz. En zor şartlar, en ağır baskılar altında bile hukuk ve demokrasi nasıl savunulurmuş, seçim nasıl kazanılırmış, dünyaya göstereceğiz. Yolumuz ne kadar uzun ve çetrefilli olursa olsun, kazanan biz olacağız. Kazanan 86 milyon olacak. Adaletsizlik, liyakatsizlik, merhametsizlik son bulacak ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak, çünkü biz çoğalacağız. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına. Kalın sağlıcakla.”

19.40 | RIZA AKPOLAT'IN MEKTUBU OKUNDU

Tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın mektubu eşi Yeşim Akpolat tarafından okundu. Meydanda sık sık Rıza Akpolat için özgürlük sloganları atıldı. Akpolat mektubunda, Nâzım Hikmet'in "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta" dizelerini aktardı ve "Ben asla teslim olmadım. Ne adaletsizliğe, ne hukuksuzluğa, ne zorbalığa, olmadım olmayacağım" dedi. Akpolat, "Ölümle yaşamı ayıran çizgi, siyahla beyazı ayıramaz ki. Duvarlar mesafeler bizi ayıramadı, ayıramayacak. Marşlarımızla, dünyanın en güzel semti Beşiktaş'ımızda yeniden buluşacağız. Zulme direnenler kazanacak" ifadelerini kullandı. Akpolat mektubunu "Seçilmiş Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat" diyerek bitirdi.

19.30 | İSTANBUL'DAKİ BELEDİYE BAŞKANLARI VE BAŞKANVEKİLLERİ HALKI SELAMLADI

Soğuk havaya rağmen binlerce kişi bir araya geldi. Miting için toplanan halk şarkılara ve sloganlara eşlik etti. Sık sık "Her şey çok güzel olacak" sloganı atıldı. Ardından İstanbul'daki belediye başkanları ve tutuklu bulunanların başkanvekilleri halkı selamladı.