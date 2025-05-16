Özgür Özel: Otizmli çocukların yüzde 94'ü eğitime erişemiyor, bu anayasa ihlalidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da düzenlenen "Otizm Sempozyumu"na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Türkiye'de 1,5 ila 2 milyon arasında otizmli yurttaşın bulunduğunu söyledi.

Bunların 700 bininin çocuk olduğunu kaydeden Özel, "Ancak bu çocukların sadece 42 bini okula gidebiliyor, yani sadece yüzde 6'sı. Yüzde 94'ünün örgün eğitime erişemediği gibi bir utançla karşı karşıyayız. Bizim esas halletmemiz gereken meselenin başında bu var" ifadelerini kullandı.

"Bu sayı bir istatistik değil" diyen Özel, şunları söyledi: "Bu devletin kapsayamadığı yüzbinlerce çocuk olduğu gerçeği ve bu açıkça bir anayasa ihlali. Çünkü anayasa toplumun tümünü kapsıyor ve eğitimin her yurttaşın hakkı olduğunu söylüyor. Bu tabloyu değiştirmek sosyal devlet olmanın bir gereği. Biz CHP olarak böyle bir haksızlığa, böyle bir eşitsizliğe, böyle bir anayasa ihlaline razı değiliz."

Özgür Özel, şunları kaydetti: "CHP'nin bazı tahahhütleri var. Bunların en başında 2018 yılında sivil toplum örgütleriyle ve tüm siyasi partilerin katılımıyla TBMM'de hazırlanan bir otizm eylem planı var. Bizim temel vaadimiz 2018'de sivil toplum örgütleriyle ortaya çıkarılan otizm eylem planına sahip çıkmak, onu hızla güncellemek ve üzerimize düşen her şeyi yapmak."