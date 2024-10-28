Özgür Özel: Öyle bir süreç yürür ki Ekrem İmamoğlu aday olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Altaylı'nın seçim anketlerine ilişkin sorusuna yanıt veren Özel, "Toplam 9 anket firması takip ediyoruz. Dokuzda dokuz iken bir tek eylülde ikinci olduk ikisinde. Bu ay yeniden Metropoll'de yeniden birinci olduğumuzu gördük, Panaroma TR'nin de basın aşamasındaymış ama veriler 'CHP birinci parti' diyor. Yine bütün anketlerde birinci olduğumuzu gördük" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve siyasi yasak ile hapis cezası istenen 'ahmak davası'na ilişkin de konuştu.

Fatih “Ekrem Bey aday olamaz” demesi üzerine Özgür Özel, "Ondan çok emin olmasın. Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur. Ayrıca şu anda çıkacak karar İstinaf kararı, adaylığa engel değil. Yargıtay’ın onay aşamasına kadar öyle bir süreç yürür ki pişman olurlar bu kararı verdiklerine" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU MU, YAVAŞ MI?

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Bizim Ekrem İmamoğlu ile ilişkimiz bir kardeşlik hukuku. Bunu bozmaya çalışanlar oluyor, gülüyoruz. Her türlü fitneyi birbirimize ilk biz paylaşıyoruz. Aramızda bir fitnesavar var. Çünkü birbirimize düşersek parti mahvolur. Bizim umudumuz Türkiye'yi yeniden demokrasiye taşıyacak ve insanların sıkıntılarını çözecek bir CHP iktidarını kurmak. Bunun için Ekrem Bey ile ben yeminden daha ileri bir noktadayız" dedi.

"MANSUR YAVAŞ GERÇEĞİ VAR"

"Benim açımdan aday belirlemeden 'Ekrem Bey'i seçtik' desem kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği de var" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu yükü kendi sırtıma alırsam bencillik olur. Ben bu yükü sadece milletvekili grubuna da bırakmayacağım, ben bu yükü sadece PM'ye de bırakmayacağım. Örgüte ve belki de daha fazlasına soracağım. Yolunu bulursak, 6-8-10 milyon kişiyle bile bir ön seçim yapmaya razıyız."

"EN DOĞRU ADAYI BULACAĞIZ"

"CHP'nin kayıtlı üyelerine sorarak ve biz CHP'nin adayını Türkiye İttifakı'nın adayı yaparak ve aday gösterildiği gün seçimi kazancağı garanti olarak belirlemek istiyoruz" yorumunu yapan Özel, "Ben Ekrem Bey'i seçip Mansur Bey ve sevenlerini; Mansur Bey'i seçip Ekrem Bey'in sevenlerini kırma lüksümüz yok. En doğrusunu arayacağız ve bu demokratik bir şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

"KENDİ ADAYLIĞIMI İHTİMAL DIŞI BIRAKTIM"

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını vurgulayan Özel, "Bunun önünde kim engelse, kendi kibrim dahil, onu bertaraf edeceğim. İlk ve en olası engeli ortadan kaldırdım kendi adaylığımı ihtimal dışı bırakarak" değerlendirmesini yaptı.