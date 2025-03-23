Özgür Özel, oyunu Saraçhane'de kullandı: Millet darbeyi direniş sandıklarında püskürtüyor!

Cumhurşyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ve tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için oyunu kullandı.

Özel'in oy kullandıktan sonrası yaptığı açıklama sırasında kalabalık sık sık 'yandaş medya dışarı' sloganı attı.

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Özgür Özel, ön seçim için oyunu Saraçhane'de kulandı



Özel açıklama yaparken kalabalık, ''Yandaş medya dışarı" sloganı atıyor https://t.co/zcpRSSKNGF pic.twitter.com/sEVQi8WFKK — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025

Burada kısa bir açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun seçim günü tutuklanacak şekilde gözaltına alındığını söyledi. "Geleceğin Cumhurbaşkanı'na darbe yapıldı" diyen Özel, bu "darbenin" direniş sandıklarında püskürtüldüğünü kaydetti.

Özel, kısaca şu ifadeleri kullandı: "Adayımız seçim günü tutuklanacak şekilde gözaltına alındı. Geleceğin Cumhurbaşkanı'na darbe yapıldı. Millet darbeyi direniş sandıklarında püskürtmektedir. Dayanışma sandıkları üye sayımızın 10 ila 15 katı ilgi görmektedir. Bu inanılmaz önemli bir halk hareketi!"