Özgür Özel: ''Özel: Bu ülke kız çocuklarına eşit bir yaşam borçlu''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Özel, "Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabında Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak şunları kaydetti:

"Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum.

Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini… Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum.

Bu ülke, kız çocuklarına borçlu.

Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu.

Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum."