Özgür Özel: Özgür Çelik bizim il başkanımızdır, öyle kalacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini görevden uzaklaştırmasına ilişkin kararı tanımadıklarını vurgulayan Özel, "Özgür Çelik bizim il başkanımızdır, öyle kalacak. Dün alınan karar hukuk dışıdır. Bu kararı tanımamız hukukun, siyasetin, sandığın inkarı olur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin seçilmiş delegelerinin "irademizin arkasındayız" diyerek olağanüstü kongre için noterde imza verdiğini kaydeden Özel, şöyle devam etti: "Özgür Çelik'i desteklemeyen arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, Özgür Çelik'in arkasında noterde sıradadır."

Darbelere ve darbecilere direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Özel, partisinin seçilmişlere sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Sabah 11’de rahmetli Ferdi Zeyrek kardeşimin evladı Nehir’i babasının mesleği olan, babasının mesleğini sürdürmeyi arzu ettiği mimarlık fakültesine kaydettirdik. Gittiğimiz üniversitede her bir camdan Nehir’i selamlayan, bizleri selamlayan yüzlerce öğrenci, binlerce öğrenci, öğretim görevlisi Nehir’i yalnız bırakmadı. Nehir’in kayıtta babası yoktu ancak babasının çocukluk arkadaşı oradaydı. Ailesi olarak da hepiniz oradaydınız. Nehir’in arkasındaydınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Türkiye’nin en güçlü ailesiyiz. Arkamızdaki bina baba ocağıdır. ‘Baba ocağı kimin?’ kavgası olmaz. Baba ocağının bir tane sahibi var, tapusu ona kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi’ni Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci kongresi kabul eder. Ve onun Genel Başkanlık koltuğunda oturan kişi olarak 83 tane makam odam var. Yani sarayların odaları, sayıları, makamlar, mevkiiler, çoklu mevkiler, çoklu maaşlar konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının 83 tane makam odası vardır. Bunlardan biri Meclis’tedir, biri Söğütözü’ndeki Genel Merkezimiz’dedir. 81 tanesi de 81 ildeki il başkanlığıdır. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanı nerede görev yapar? Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanlığında, il binasında görev yapar ve Genel Başkana vekâlet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik İstanbul il başkanı olarak görevinin başındadır.

"HER BİRİMİZ GÖREVİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayımızı ve İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanını Silivri’de ziyarete gitmeden önce tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına buraya il başkanımızı ziyarete geldim. Kendisiyle, yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım. Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Dün alınan karar, asliye hukuk mahkemesinin, hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri ve onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar, bundan iki yıl önce yapılan İstanbul il kongresi ile belirlenmiştir. Şimdi o İstanbul il kongresinin iradesine; buraya atanmış, bir darbe sürecini yöneten bir başsavcının kontrolünde bir hamle yapılmaktadır. Yapılan iş, Türkiye’deki hukuk sistemini allak bullak etmeyi göze alan, bugün Türkiye’de usulüne göre yapılmış, itiraz süreleri geçmiş, varsa itirazlar karara bağlanmış, YSK kararıyla kesinleşmiş olan ya da ilçelerden verilen kesinleşmiş olan mazbatalarının her birini tartışmaya açan, asliye hukuk mahkemelerinin her bir tanesini YSK’nın temiz merciymiş gibi değerlendiren ve Anayasa Mahkemesi’ne dahi başvurduğunuzda ‘Kanuna göre YSK’nın kararı kesindir, buna ben dahi bakamam! diyen Anayasa Mahkemesi kararları ortadayken, bir ilin onlarca asliye hukuk mahkemesinden bir tanesinin, kendinden önce yapılan onlarca başvuruyu başka başka mahkemeler reddetmişken, ‘Yetkim yok’ demişken bir yetki gaspı yapan bir mahkeme kararıyla karşı karşıyayız. Bu durumda bu kararı tanımamız, bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz ve seçilmemiş birisini İstanbul il başkanı gibi kabul etmemiz, en basitinden hem hukukun inkarı hem de siyasetin inkarı, seçimin inkarı, sandığın inkarı olur. Bu durumda elbette bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.

"OY VERMEMİŞ DELEGELERİMİZ BİLE NOTERDE KUYRUKLARDA"

Ancak burada büyük bir memnuniyeti, büyük bir gururu sizlerle ve Türkiye ile paylaşmak isterim. Sabahın erken saatlerinden itibaren bana gelen, il başkanımıza gelen, bütün yöneticilerimize gelen onlarca ve yüzlerce telefon. Bugün İstanbul’da, İstanbul’un dört bir yanında noterlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş delegelerin -ki dünkü mahkeme kararında dahi onların görevinin başında olduğu, il delegelerinin görevinin başında olduğu, iptal edilen genel merkez delegelerinden bahsetmiyorum. Kurultayda, Özgür Çelik’in seçildiği kurultayda oy kullanan delegelerin görevinin başında olan delegelerin- bugün noterde kuyrukta olduğunu görüyoruz. Ve bütün arkadaşlarımız, ‘İstanbul İl Başkanının kim olduğuna biz karar verdik. O kongre sakatlandı diyorsanız, doğrusunu 15 gün sonra görürsünüz. İrademizin arkasındayız’ diyerek olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar. Ancak bu imzayı verenler, geçen seçimde Sayın Özgür Çelik’i destekleyen arkadaşlarımızın yanında, Sayın Özgür Çelik’e destek vermeyen, o gün oy vermeyen, açıkça karşı listede olan, hatta orada görev talep eden arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, partinin arkasında, Özgür Çelik’in arkasında noterde sıradadır. Birilerinin tarif etmeye çalıştığı gibi suni olarak, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir ikilik vardır. Özgür Çelik’in seçimine şaibe karışmıştır. Şimdi o seçimi iptal ettik. Bunlar birbirine düşecek, o seçimin sonucu sakattır’ demeye çalışan kötücül akla karşı, ‘O seçimde değil, ama bugün Özgür Çelik’in arkasındayım. İrademiz tertemizdir’ demektedirler. Herkes şunu bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi görüşte olursa olsun geçmişte, bugün il delegeleri noterde sıraya girip; iradelerine, tertemiz iradelerine, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar. Ve merak edene, önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongreyle İstanbul’un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecektir. Ben gerçek bir Cumhuriyet Halk Partililik duruşu gösteren, geçen kongrede karşı taraflarda yarışırken bugün kolkola, önlü arkalı noter sıralarından fotoğraflarını yollayan ve burada partililik nasıl olur, bu parti kendi kendisini nasıl yönetir, dışarıdan gelen müdahalelere, saray planlarına, darbecilere, darbeyi sürdürenlere ve onun aparatlarına karşı bu duruşu gösteren her bir delegemizin hepinizin adına ayrı ayrı alnından öpüyorum. Birisi de burada diyor. ‘Oy vermedim, imzamı verdim’ diyor.

"BU YETKİ GASPINI TANIMIYORUZ

Bundan sonraki süreçte ne yapmaya devam ediyoruz? Bu hafta sonu aynı nasıl 23 Mart‘ta Ekrem Başkan için sandık kurarken dört gün önce, dört günlük gözaltı kararıyla bize o ön seçimi yaptırmayıp Ekrem İmamoğlu’nun adaylaşmasını engel olmaya çalışanlar, bu hafta sonu tüm Türkiye’de tertemiz mahalle delege seçimleri bitecekken, bu kararı alıp İstanbul’dan bir tartışma üretmeye çalıştılar. İstanbul’un mahalle delegeleri belirlenmiş, 14 ilçemizin ilçe seçimi kararları ilgili ilçe seçim müdürlüklerince alınmış. Ve seçimlerinin günü bellidir, gelecek haftadan itibaren ilçe başkanlıklarımız seçimlerini yaparak 2025 yılı kongre sürecini sürdüreceklerdir. Buna engelli olmaya hiçbir asliye hukuk mahkemesinin yetkisi yoktur, bu yetki gaspını tanımıyoruz. Buna yönelik olarak da hukukçu arkadaşlarımız hazırlıklarını gece boyunca yaptılar. Bugün tüm hukuk yollarına yapılması gereken en titiz başvurular, itirazlar, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bunun yanı sıra akan süreç, ilçe seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisindedir. Bunun dışında bir yetki tanımlamasıyla Türkiye’de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede kalmaz. Bir başka asliye hukuk mahkemesi döner, herhangi bir siyasi partinin genel başkanını ya da belediye başkanlarına verilmiş, milletvekillerine verilmiş mazbataları, dahası Cumhurbaşkanlığı seçimini askıya alabilir, yerine kayyım heyeti atayabilir. Böyle bir yetki ne kanunlarda tanımlanmıştır ne anayasaya uygundur. Anayasaya sahip çıkmaya, kanunlardan gelen yetkileriyle ilçe seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği kurallar dahilinde sürecimizi yönetmeye, bizi kimin yöneteceğine, ilçeleri kimin yöneteceğine, ili kimin yöneteceğini, partiyi kimin yöneteceğine Cumhuriyet Halk Partililer olarak karar vermeye, irade koymaya devam ediyoruz. Bizi kimse bu yoldan alıkoyamaz.

"SEÇİLMİŞLERE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM"

Bugün yaşananlar ‘Bu da oldu dedirtecek, buna da tenezzül ettiler’ dedirtecek bir tenezzül meselesidir. Buna tenezzül edenler, tarihin sayfalarında bugün yaptıklarıyla, bundan medet ummalarıyla yer alacaklar. Sizler, bizler de 19 Mart’tan bu yana sürdürdüğümüz darbeyi direnenler olarak, demokrasinin safında yer almış olarak tarihte yerimizi alacağız. Hepinize dün akşam sabaha kadar bu binaya sahip çıkan, bu binada uyuyan, bu binada nöbet tutan herkese teşekkür ediyorum. Milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, partimizin üyeleri bu binaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baba evine sahip çıkmaya, oranın seçilmişlerine sahip çıkmaya devam edecekler. Devam ediyoruz.

Ben buradan ayrılırken baba evini sizlere, partililerimize bir kez daha emanet ederken bugün akşam seçilmişlere saygı duyan, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e, onun getirdiği en önemli kazanım olan sandığa sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan bütün demokratları 20.30’da yapacağımız ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için Zeytinburnu’na davet ediyorum. Toplanın arkadaşlar, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bugün noterlerde iradesine sahip çıkan delegeleri yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var, demokrasi bayrağını dalgalandırmaya, darbelere ve darbecilere karşı direnmeye devam ediyoruz. Sağ olun, var olun."