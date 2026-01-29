Özgür Özel, parti personeli Özkanatoğlu'nun cenaze törenine katıldı
CHP lideri Özgür Özel, yaşamını yitiren parti personeli Serdar Özkanatoğlu’nun cenaze törenine katılldı.
Kaynak: AA
Özkanatoğlu için Mamak Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özel, Özkanatoğlu'nun yakınlarına taziyelerini iletti.
CHP'li Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, Mamak’taki Mavi Göl’de ölü bulundu. Özkanatoğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.