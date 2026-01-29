Giriş / Abone Ol
Özgür Özel, parti personeli Özkanatoğlu'nun cenaze törenine katıldı

CHP lideri Özgür Özel, yaşamını yitiren parti personeli Serdar Özkanatoğlu’nun cenaze törenine katılldı.

Güncel
  • 29.01.2026 15:26
  • Giriş: 29.01.2026 15:26
  • Güncelleme: 29.01.2026 15:36
Kaynak: AA
Özgür Özel, parti personeli Özkanatoğlu'nun cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden parti personeli Serdar Özkanatoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.

Özkanatoğlu için Mamak Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özel, Özkanatoğlu'nun yakınlarına taziyelerini iletti.

CHP'li Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, Mamak’taki Mavi Göl’de ölü bulundu. Özkanatoğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

