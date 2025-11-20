Özgür Özel, parti programını anlattı: Yoksulluğu yok etmek zorundayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği 45. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, "Parti programıyla birlikte ülkede gördüğümüz sorunları tespit etmeyi değil, nasıl çözeceğimizi ve iktidar olduğumuzda hangi alandaki sorunları çözeceğimizi anlattığımız bir süreç olacak" dedi.

Özel, parti programıyla ilgili şu detayları anlattı:

"Sağlığa, sağlık hizmetinin sunumuna son derece kamucu bir yerden baktığımızı, ilaç eczacılık hizmetinin sorunlarını çok yakından bilip buna hem kamunun menfaatini, ki yaşadığımız süreçleri karşılaştırdığınızda hep öyle görülür. Örneği market eczanenin, zincir eczanenin olduğu ülkede ilaç bağımlılığı daha fazladır, ilacın kötüye kullanımı daha fazladır. Tedavinin birim maliyeti, ilacın birim maliyeti de hasta başına daha fazladır. Halk eczaneleri hem hastayı korur, hem kamuyu korur, hem de mesleğin kendisini korur. Bu açıdan CHP'nin programında ve gelecek eczacılık ile ilgili ortaya koyduğu iyileştirmede mutlaka herkes, CHP iktidarında sağlık hizmetlerine kamucu bir yerden yaklaşıldığını, adil bir vergi sistemiyle ve prime dayalı değil, adil toplanan vergilerle; çok kazanandan çok alınıp, az kazanandan az alınan, hiç kazanmayandan hiç alınmayan bir sistemde; sosyal güvenlik sisteminin primlerle değil, aksine adil toplanmış vergilerle desteklendiği, özel hastaneciliğin güçlendirildiği ve sınıfsal olarak erişebilenlerin en iyi hizmeti alıp erişemeyenlerin alabildiğine razı olduğu bir sistemden; eşit, ayrımsız, mümkün olduğunca ücretsiz, özel hastaneleri süreç içerisinde kendi pozisyonlarında değerlendiren ve bir geçiş sürecine tabi tutan bir sağlık sistemini bizden duyacaksınız."

CHP Genel Başkanı Özel, "Bu ülkede derin yoksulluğu kazımak, yoksulluğu yok etmek ve minimum bir gelir seviyesiyle vatandaşlık onurunu temin etmek zorundayız" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Yeni bir kalkınma modeliyle kalkındığımız, onu adaletli ve eşit paylaştığımız, onun üzerinden doğru bir şekilde vergiyi de, miras hukukunu da, her şeyi de doğru kurguladığımız ve dünyanın en zengin ülkesi olabilecek bu ülkeye bugünlerden başka bir yere taşıdığımız bir Türkiye'bin mümkün olduğunu biliyoruz. Kimse enseyi karartmasın; her şey çok güzel olacak."