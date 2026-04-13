Özgür Özel, parti ziyaretlerini sürdürüyor: Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldi

"Ara seçim" temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldi.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İktidarın ara seçimden kaçtığını söyleyen Özgür Özel, "Kendilerine güvenmiyorlar" dedi. Ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu ifade eden Özel, İktidar milletin karşısına çıkmaktan kaçıyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN CESARETİ VARSA SEÇİM İSTANBUL GENELİNDE OLABİLİR"

İstanbul'da 1. bölgede seçimin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: "Erdoğan'ın cesareti varsa seçim İstanbul genelinde olabilir" dedi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaşmamalarına ilişkin bir soru üzerine Özel, "Kemal Bey'in selamsızlık gibi bir durumu normalde yok. Cenaze çok kalabalıktı. Bir karışıklık vardı. Ortamın özellikleri nedeniyle oluşan bir dalgınlıktır. Kemal Bey'den öyle bir şey beklemeyiz" yorumunu yaptı.

AĞIRALİOĞLU: PARTİCİLİKTEN DAHA ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIMIZ VAR

Özel'in ardından söz alan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekti. "Aile, emekli... İktidar ne yılı ilan ediyorsa onlar için felaket yılı oluyor" diyen Ağıralioğlu, bölgesel gelişmelere de vurgu yaparak "Türkiye daha güçlü olsun diye" çalıştıklarını söyledi.

Güçlü bir kurumsal yapının şart olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, "Particilikten daha önemli sorumluluklarımız var" diye konuştu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara işaret eden Ağıralioğlu, şötle devam etti:

"İktidarı uyarmak zorundayım; 'Millet iradesine saygısızlık' deyince sayın Cumhurbaşkanı çok beğenir böyle 46 yılından konuşmayı, sandık tanımamazlığı, millet iradesine razı olmamayı. Şimdi bir yargı sürecinin devamında oluşan boşlukları, sandıkta kazanamadığınız belediyeleri, belediye meclisindeki çoğunluk marifetiyle kazanmak millet iradesine saygısızlıktır. Varlığınızı millet iradesine yaslayarak konuşuyorsanız millet iradesine hürmetsizlik edemezsiniz."

