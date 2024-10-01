Özgür Özel, partisini ve gazetecileri tehdit eden Devlet Bahçeli ile tokalaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (1 Ekim Salı) partisini ve gazetecileri tehdit eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

Özel, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı öncesinde Meclis Genel Kurulu'na geldi.

Burada siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelen Özel, MHP sıralarını da ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah partisini ve gazetecileri tehdit eden Devlet Bahçeli ile tokalaştıhttps://t.co/dCrcXZsJ3K pic.twitter.com/c8dvCYA4Ie — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 1, 2024

CHP Genel Başkanı burada Devlet Bahçeli ile de tokalaştı.

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında Özgür Özel'e seslenerek "İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.