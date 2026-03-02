Özgür Özel, partisinin 81 il başkanıyla Ankara’da bir araya geldi

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin “Milletle Birlikte Milletin Emrinde” buluşmasının ardından CHP’li 81 il başkanı bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP Yurt İçi Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında başlayan toplantıya, saat 16.30 itibarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

ŞEHRİNDE MİTİNG YAPILMAYAN İL BAŞKANLARI ÖZEL’İ DAVET ETTİ

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 30 il başkanının söz aldığı toplantıda, yeni üye kampanyasına ilişkin görüş ve öneriler sunuldu, miting yapılmayan illerden davetler alındı, Özel’in partiyi dinamik tutumaya yönelik talimatlarını il başkanlarına ilettiği kaydedildi. CHP’nin her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde her hafta sonu da Türkiye’nin bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin bu haftaki adresleri de netleşti. CHP Lideri Özel, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kağıthane’de; 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te ise Karaman’da vatandaşlarla bir araya gelecek.

“Katlanmak Zorunda Değilsiniz” sloganlı üye kampanyasına ilişkin görüş bildiren il başkanları yeni üyelerin kaydedilmesinin yanında, mevcut üyeliklerin aktifleştirilmesinin önemini vurguladı. Alınan bilgilere göre Özel il başkanlarına yeni program konusunda çalışmalar yapmaları, parti tüzüğüne hakim olmaları, eğitimler düzenlemeleri konusunda önerilerde bulundu.

“PARTİYİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIRMAYI UYGUN BULMUYORUZ”

CHP’den ihracı gündem olan 30 eski ilçe başkanı da toplantıda ele alındı. İl başkanları, ihraçlarla ilgili eleştirisi olanların bu eleştirileri uygun mecralarda parti içinde dile getirmesi gerektiği konusunda uzlaşırken, partinin dışarıda tartıştırılmasını onaylamadıklarını belirtti. Eleştirilerin sosyal medyadan genel başkana yönlendirilmesinin parti içi hukuka uygun olmadığı konusunda mutabık kalan il başkanlarından ihraçlara yönelik bir eleştiri yapılmadığı öğrenildi.

Özel ve 81 il başkanı toplantının ardından genel merkezde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İl başkanları yarın sabah Ankara’da tarım konulu bir kahvaltı programında yeniden bir araya gelecek.