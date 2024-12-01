Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları Kurultayı'nda: "Başaracağız ve biz iktidarı kuracağız"

CHP’nin 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, “Gelecek ve Umut” temasıyla Ankara, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi. Kurultaya; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, MYK üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Özel, "Bundan sonra atacağımız her adım kazanmaya dairdir, umuda dairdir, iktidara dairdir. Biz iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz birlikte girdiğimiz ilk seçimde partimizi 47 yıl sonra hep birlikte birinci parti yaptık. Nasıl mı yaptık? Gençleri siyasetin merkezine koyan bir gelenekten geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, canı pahasına kurtardığı bu ülkeyi ve kendisine teklif edilen hangisini tercih etse kimsenin itiraz etmeyeceği başkanlık, krallık ya da padişahlığa devam eden tek adam rejimi olacakken önce bu ülkeyi bir Cumhuriyet'e teslim etti sonra da bu Cumhuriyet'i gençlere teslim etti. Partiye seçildiğimiz gün önemli bir iddia ortaya koymuştuk. MYK üyelerimizin yaş ortalaması 46, PM’nin yaş ortalaması 43. Biz geldiğimizde karşımızda 12 Eylül’ün üzerinden geçtiği demokrasi, örgütlenme partimizi çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmıştı. Başımızın üstünde görünmez bir tavan, siyaset kalelerinin kapısı CHP’ye 47 yıldır kapalı ve o kapının karşısına geçtik" dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE NE YAPTIYSAK BUNU GENEL SEÇİMLERE DE TAŞIMALIYIZ"

Yıllar sonra birinci parti olmanın üç anahtarının “gençlik", "kadın" ve "bilim” olduğunu vurgulayan Özel, "Biz yerel seçimlerde ne yaptıysak bunu genel seçimlere de taşımalıyız" dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte daha çok gencin seçimlerde olması için eğer listenin ilk beş sırasının içinde bir tane genç yoksa o listeyi kabul etmiyoruz. İkinci beşte bir genç yoksa o listeyi kabul etmiyoruz. Her üçlü pencerede bir kadın yoksa o listeyi kabul etmiyoruz' diyerek bugün Türkiye’de 6 binin üstünde kadını ve 3 binin üstünde genci, seçilen yerlere koyduğumuz için belediyeler listesine taşıdık. Yaptığımız işle gurur duyuyorum. Bu yolla gençlerimizin yüzde 30’luk temsilini tüm yerlerde sağlamayı başaracağız.

"GENÇLERİNİN HAYAL KURMASINI SAĞLAYAMAK EN BÜYÜK MÜCADELEMİZ"

Bugün Türkiye'de gençler maalesef inanılmaz sorunlarla boğuşuyorlar. Bunun sonucunda da anketlerin ortalamasında gençlerin yüzde 70’i 'İmkan bulursam yurtdışına yerleşirim' diyor. Maalesef her 4 gençten 3 tanesi valizlerini kafasında toplamış. Beka sorunu budur. Cumhur İttifakı, Erdoğan, Bahçeli kimse başka yerde beka sorunu aramasın. Esas beka sorunu o ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır. O yüzden bu salonun ve yeni seçilenlerin görevi, bu ülkeden umudunu kesmiş gençlerinin yeniden bu ülkede hayal kurmasını sağlayacak bir ortamı yaratmak en büyük mücadelemizdir. Bunu başaracağız.

"CHP İKTİDARINDA HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİ TARİKAT YURTLARINA MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ"

İstanbul’da 100 öğrenciden sadece 2,6’sına yurt var. Türkiye’de 100 öğrenciden sadece 14’üne yurt var. 2019’dan bu yana İstanbul’a 77 yurt kazandırdık. Ankara’da öğrencilerimizin barınma sorunlarına katkı sağlıyoruz. 'Köprüler yaptım, yollar yaptım, şehir hastaneleri yaptım' diyenler niçin yurt yapmıyorlar. Çünkü öğrencilerin, tarikatların, cemaatlerin kucaklarına gitmelerini ve oradan bir nesil devşirmeyi planlıyorlar. CHP iktidarında TOKİ’nin en öncelikli görevi Cumhuriyet yurtlarını yapmak ve hiçbir öğrencimizi cemaat ve tarikat yurtlarına muhtaç etmemektir.

"BU ÜLKEYİ YENİDEN GENÇLERİN ÜLKESİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

2023 yılında krediler 1250 lirayken 25 GB’lık telefon tarifesi 160 liraydı. Yüzde 13’ü. Bugün aynı paket 500 lira oldu. Bugünkü kredinin yüzde 25’i. Geçen yıl 20 sinema bileti alan kredi bu yıl 9 bilet alabiliyor. Geçen yıl 50 tiyatro bileti alırken bu yıl 28 bilet alabiliyor. Peki biz ne yapacağız. Biz YÖK’ü kaldırıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Nitelikli eğitimi sadece zengin ailelerinin ulaşabildiği bir imkan olmaktan çıkaracağız. Gençler arasında ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. İktidarımızda liseyi bitiren her genç çok iyi yabancı dil bilecek ve dünyayla rekabet edecek teknolojik donanıma sahip olacak. Kamuda mülakatları mutlaka kaldıracağız. Öğrencimize nitelikli eğitim, güvenli, sağlıklı mutlu yaşam ve insanca barınma olanakları sunacağız. Yurt kapasitelerini bir yıl içinde tamamlayacağız. Öğrenci burs ve kredi miktarlarını yükselteceğiz, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tamamının kredi değil burs kullanmasını sağlayacağız. Gençlerin iletişim, ulaşım, sosyal aktivite özgürlüğünü ve bunlara kolay erişimlerini mutlaka sağlayacağız. Bu ülkeyi yeniden gençlerin ülkesi haline getireceğiz."

"CUMHURİYET ATEŞİ" HEDİYESİ

Özel, "Şimdi sözlerimin sonuna gelirken bir hediyem var. Yeni seçilecek Gençlik Kolları Başkanımızın masasına konulmak üzere bir hediyem var. Bu hediyeyi Killik’e emanet edeceğim. Bunun adı ‘Cumhuriyet Ateşi.’ Atatürk’ün, kurulumuna bizzat katkı sağladığı İş Bankası’nın iştiraki olan Şişecam, ürettiği bu ürünleri satıyor ve 1923 tane Cumhuriyet ateşinden üretti. Bunu seçilen başkanımıza verecek" diyerek "Cumhuriyet Ateşi" hikayesini anlattı.

"Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Söz konusu hikayeyi anlatan Özel, "Bugün burada seçilecek olan Genel Başkan ve yönetiminden sizinle birlikte bir kıvılcım olarak Türkiye’ye dağılıp Cumhuriyet ateşini yeniden yakmanızı bekliyorum. Cumhuriyet ateşi gençlik kollarımıza emanettir" diyerek "Cumhuriyet Ateşi" objesini Killik'e verdi.

"BAŞARACAĞIZ VE BİZ İKTİDARI KURACAĞIZ"

Özel konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gençlik Kolları Başkanımız, yeni başkanın masasına koyacak ve her sabah geldiğinde Cumhuriyet ateşini yakmanın onun sorumluluğu olduğunu bilecek. Sizlerden de ilinizde her sabah yataktan kalkarken iktidara koşan bir partinin gençleri olarak kalkmanızı bekliyorum. Kalkın ayağa ve kaldırın Türkiye’yi ayağa. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet ateşlerisiniz. Cumhuriyet, yeniden CHP’ye, CHP yeniden gençlere ihtiyaç duyuyor. 100 yıl sonra Cumhuriyet’i yeniden ayağa kaldırmaya var mısınız? Tekrar ayağa kalkıp 100 yıl sonra Atatürk’ün kararlılığıyla Cumhuriyet’i yeniden kurtarmaya ve baştacı yapmaya var mısınız? Sizler benim Cumhuriyet ateşlerimsiniz. Hepinizi seviyorum, hepinize güveniyorum. Yolunuz açık olsun. Başaracağız ve biz iktidarı kuracağız."