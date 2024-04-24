Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sözlerine partisine katılacak yeni milletvekillerini duyurarak başlayan Özel, İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun CHP'ye katıldığını açıkladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Hanım çağrımıza uydu ve baba evine geldi. Bugün buradan yerel seçimde sadece CHP'nin değil Türkiye ittifakının kampanyasını yürüttüğümüz için başlatmamıştık şimdi buradan tüm gençleri tüm kadınları Türkiye'de hangi siyasi görüşte olursa olsun artık umudun değişimde olduğunu, artık hep birlikte baba ocağına gelmenin, niye baba ocağının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olduğu için baba ocağı, çünkü başın sıkışınca dönebilirsin bilirsin ki çayı demlidir çorbası kaynamaktadır bacası tütmektedir, ben o bacağı tüttüren başta 81 ildeki il başkanıma, ilçe başkanlarıma kadın kollarından ilçe başkanlarına gençlik kollarına kadar yeni bir üye kampanyasını başlatıyoruz, hep birlikte baba ocağının kapılarını ardına kadar açıyoruz. CHP’ye üye olmayan ama ilgi duyan gençlere buradan sesleniyorum, gelin kaydolun siyaset yapın size çok ihtiyacımız var."

Devamla partisinin "genç üye" çağrısına yönelik konuşan Özel, Muhammet ve Mustafa isimli ikiz gençlerin CHP üyesi olduğunu bildirdi. Kürsüde gençlerle poz verdi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP'ye üye olmayan ama ilgi duyan gençlere sesleniyorum. Gelin partiye kaydolun, CHP'nin size çok ihtiyacı var."

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