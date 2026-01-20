Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel, konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde "Hatay'a birlikte gitme" çağrısı yaptı.

Özel, "Hatay'ın sokaklarını gezelim. Ben sana Hatay'a ne yaptığımızı ya da diğer 10 ile ne yaptığımızı anlatayım, sen de milletin gözünün içine bak, inkar et bakalım. Var mısın? Var mı cesaretin?" dedi.

CHP lideri, Kartalkaya yangının yıldönümüne dair ise "Kartalkaya davası Cumhuriyet Halk Partisi’nin onur davasıdır. Sonuna kadar takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Özel'in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

DEPREM BÖLGESİ MESAJI

"Hafta sonu deprem bölgesinde, Hatay’daydık. Aslında bir 6 Şubat - 7 Şubat arası, depremin olduğu hafta deprem bölgesinde olacağız. Bütün milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, Cumhurbaşkanlığı aday ofisindeki gölge bakanlarımız, politika başkanlarımızla beraber hep birlikte bölgede olacağız, ben de bölgede olacağım. Hatay’da bir miting yapma, Nisan ayı için planladığımız bir durumdu.

Ancak Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesine gitmesi, orada söyledikleri söylemedikleri, yaptıkları yapmadıklarıyla Hatay’da büyük bir infial oluştu. Ve Hatay’ın değerli 3 milletvekilimiz, il örgütümüz Hatay halkının Hatay’da bir miting istediğini söylediler.

Dedik hava soğuk, dediler olsun. Yağmur varmış, dediler olsun. Mutlaka Genel Başkanımızı, doğruları konuşmak ve Hatay’ın duygularına ses olmak için burada bir mitingde olması lazım. Biz de kalktık geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay’a gittik.

Özetle durum şu; Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesiyle ilgili şöyle bir muradı var: Deprem bölgesinde tüm sorunlar çözülmüş, tüm sıkıntılar bitmiş, herkesin keyfi yerindeymiş, kimsenin derdi, tasası, endişesi, isyanı yokmuş ve buna bölge ses çıkarmasın, geri kalan 70 il de buna inansın, bu da Erdoğan’ın hanesine olumlu yazsın. Bütün hesap bu.

"İKTİDAR OLMAKLA SAHTEKAR OLMAK BAŞKA ŞEYLERDİR"

Sayın Erdoğan eğer yüreği yetiyorsa 6 Şubat günü istiyorsa Hatay'ı birlikte dolaşalım. 'Ben varım' desin birlikte gidelim.

Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Oradaki törene bir şey yok, ittifak ortağınla birlikte Osmaniye'deki töreni yap. Ardından gel birlikte gidelim, Hatay'ın sokaklarını gezelim. Ben sana Hatay'a ne yaptığımızı ya da diğer 10 ile ne yaptığımızı anlatayım, sen de milletin gözünün içine bak, inkar et bakalım. Var mısın? Var mı cesaretin?

İktidar olmakla, iktidar olmakla sahtekar olmak başka şeylerdir. Türkiye Cumhuriyeti iktidarı her türlü eleştiriyi alabilir, her türlü icraatı yapabilir ama muhalefete karşı sahtekarlık yapamaz kardeşim, sahtekarlık yapamaz.

Sor bakalım deprem bölgesine tam donanımlı ordu sahaya çıktı mı çıkmadı mı? Hatay'da depremin 33'üncü günü Hatay'da çadır sırası bekleyen var mıydı yok muydu?

Dünya kadar deprem vergisi topladın, oraları hazır edemedin deprem altındaki insanlara bile IBAN yolladın.

KARTALKAYA DAVASI

Kartalkaya davası Cumhuriyet Halk Partisi’nin onur davasıdır. Sonuna kadar takip edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...