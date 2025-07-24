Özgür Özel pazara iniyor: Emekliye ve asgari ücretliye zam

CHP, Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik krize karşı sokağa inecek. CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da bir pazar yerinde CHP’nin taleplerini içeren broşürleri dağıtacak. Özel’e çok sayıda CHP kurmayı ve CHP Ankara İl Örgütü üyeleri de eşlik edecek.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için yürütülecek kampanya sürecinin sac ayaklarından olan Hükümet Programı’nı büyük oranda ekonomi üzerine kurmayı planlayan CHP, yurttaşlar ile bir araya gelecek.

CHP’NİN TALEPLERİ

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmayları ile birlikte yarın, Ankara’da bir pazar yerine giderek halk ile buluşacak. Yurttaşlarla sohbet edeceği belirtilen CHP lideri Özel, ekonomik krize karşı CHP’nin taleplerini içeren broşürleri de halka verecek.

Çok sayıda bastırıldığı belirtilen broşürlerde, şu talepler yer alacak:

>> Asgari ücret en az 30 bin 250 TL olsun.

>> En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde belirlensin.

>> Memur emeklilerine 16 bin TL seyyanen zam yapılsın.

ALTIN HESABI

Özel, iktidarın ekonomi politikası nedeniyle Türk Lirası’nda yaşanan erimeyi de halka anlatacak. Bu kapsamda, Türk Lirası’ndaki erimeyi ortaya koyan altın hesabını içeren kağıtlar da yurttaşla buluşturulacak. Özel, CHP’nin ekonomik krize karşı çözümlerini de halkla paylaşacak.