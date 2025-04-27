Özgür Özel, programlarını iptal edip İstanbul'a geliyor: İmamoğlu'nu ziyaret edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dün (26 Nisan) yapılan operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 13:00'te Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

CHP lideri Özgür Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.

İBB OPERASYONUNDA YENİ DALGA

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonda, aralarında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürü (İSKİ) Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 48 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Öte yandan dün sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen isimlerin işlemlerine başlanmıştı.