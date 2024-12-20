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Özgür Özel, Rabat Büyükelçisi Kılıç’ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç’ı Fas’taki Türkiye Rabat Büyükelçiliği’nde ziyaret etti.

Güncel
  • 20.12.2024 21:29
  • Giriş: 20.12.2024 21:29
  • Güncelleme: 20.12.2024 21:31
Kaynak: ANKA
Özgür Özel, Rabat Büyükelçisi Kılıç’ı ziyaret etti
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılmak üzere, bulunduğu Fas’ın başkenti Rabat'aki ilk durağı Türkiye Rabat Büyükelçiliği oldu. 

Özel burada, Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile görüştü.

Görüşmede Özel’e; Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve PM üyesi Erbil Aydınlık eşlik etti.

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