Özgür Özel, RTÜK ve BTK üzerinden Erdoğan'a seslendi: Milletin sesini bastıramazsın
RTÜK ve BTK'nin uygulamalarını eleştiren Özgür Özel, Erdoğan'a "Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın" diyerek seslendi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK'ün yayıncılara gözdağını ve BTK'nin çok sayıda sosyal medya hesabını erişime engellemesini eleştirdi.
Bu iki konu üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın" dedi.
Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:
Dün meydanların sesini duyuran muhalif televizyon kanallarına RTÜK muhtırası verdikleri yetmiyormuş gibi, bugün de BTK üzerinden X platformundaki yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 23, 2025
Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini…