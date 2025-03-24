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Özgür Özel, RTÜK ve BTK üzerinden Erdoğan'a seslendi: Milletin sesini bastıramazsın

RTÜK ve BTK'nin uygulamalarını eleştiren Özgür Özel, Erdoğan'a "Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın" diyerek seslendi.

Güncel
  • 24.03.2025 00:44
  • Giriş: 24.03.2025 00:44
  • Güncelleme: 24.03.2025 00:53
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, RTÜK ve BTK üzerinden Erdoğan'a seslendi: Milletin sesini bastıramazsın
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK'ün yayıncılara gözdağını ve BTK'nin çok sayıda sosyal medya hesabını erişime engellemesini eleştirdi.

Bu iki konu üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın" dedi.

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:

RTÜK Başkanı Şahinden yayıncılara yeni gözdağı: "Uyarıları yaptık, söz bitti!"
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