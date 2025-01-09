Özgür Özel: Saat 15’te Türkiye'ye bir yeni mesajımız olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özel'e İl Başkanı Koral Ömür, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Mersin milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır, Gülcan Kış ve Talat Dinçer eşlik etti. Özel ve Ömür İl Başkanlığı binası önünde toplanan yurttaşa hitap etti.

Burada ilk olarak konuşan Ömür, "31 Mart yerel seçimlerindeki başarıyı bugün yine hep beraber, inançla, azimle çalışarak sürdürüyoruz. Ve aynı inançla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağız" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinden sonra hiç şüphesiz aslında ilk gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi Mersin iken 31 Mart’ın büyük zaferinde, büyük başarıyı Türkiye ittifakının yani sadece sosyal demokratların değil, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların omuz omuza birlikte kazandıkları büyük başarıyı tüm Türkiye'de görünür kılmak için yeni alınan ilk kez ittifakların kurulduğu yerlerden başlayarak belediyelerimizi ziyaret ettik. Tabii ki bunların içinde bir örnek var. O örnek Türkiye ittifakının yıllar önceden kurulduğu Mersin örneği. Mersin'de tüm sosyolojilerden, tüm mezheplerden, tüm inançlardan Türkiye'nin dört bir yanından birbiriyle yan yana birbiriyle iç içe çatışmadan, birbirinin kültürüne karışmadan, omuz omuza duran güzel insanlar Mersin ittifakını kurdular. Mersin'in güzelliklerine sahip çıkmak için Mersin'i kirli bir anlayışın, çetelerin yağmalamasına olanak vermemek için Mersin sokaklarında huzur dolaşsın, çeteler dolaşmasın diye, Mersin kıyıları halkın olsun, rantın olmasın diye ve hiç şüphesiz bir vasiyeti tutarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği ‘Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız’ vasiyetine sahip çıkarak Mersin'e sahip çıkan büyük Mersin ittifakını saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bu büyük Mersin ittifakının kurucusu mimarı Vahap Seçer. Bu seçimler yaklaşırken aday belirleme tartışmaları vardı ama bazı yerlerde yoktu. Mersin'de kimi aday gösterelim diye düşünmeye gerek yoktu. Mersin seçeceğini kendi seçmişti zaten çoktan.