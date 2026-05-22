Özgür Özel saat verdi, Genel Merkez'e çağrı yaptı: "Mesele milletin meselesidir!"

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında, "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Genel Merkez'deki demokrasi nöbetini sürdürüyor.

Özel, "Mesele milletin meselesidir" diyerek yurttaşlar bu akşam saat 20.30'da Ankara'daki Genel Merkez binası önüne çağırdı. CHP lideri, "Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle: "Bu darbe CHP’nin meselesi değildir. Mesele milletin meselesidir! Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum! CHP Genel Merkezi | 20.30"

Bu darbe CHP’nin meselesi değildir.

Mesele milletin meselesidir!



Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum!



CHP Genel Merkezi | 20.30 pic.twitter.com/INZWh8NiGB — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 22, 2026

MUHALEFETE KAYYUM!

İktidarın muhalefet üzerindeki baskı stratejisi yeni bir aşamaya geçti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek.

Mevcut CHP yönetimi kararı tanımadıklarını vurguluyor.