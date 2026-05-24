Özgür Özel: Saldırı altındayız, sonuna kadar mücadele edeceğiz!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, açıklamasında saldırı altında olduklarını ve parti binasından çıkmayacaklarını ifade ederek "Milletimizi, tüm Türkiye’de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar" dedi.
Özel, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin başlamasının ardından sosyal medya hesabından "Milletimize" başlıklı videolu bir paylaşım yaptı.
Özel, paylaşımında saldırı altında olduklarını ve partinin Genel Merkezi'nden çıkmayacaklarını belirterek şunları söyledi:
"Baba ocağındayız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'ndeyiz. Atatürk'ün emaneti, makamındayız. Biz saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti'yi yenmek. Suçumuz, Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı ‘Değişim’ deyip, o değişim iradesiyle gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak.
"YARGI KOLLARI İLE BUTLAN İTTİFAKI VAR"
İki sonucu hazmedemeyenler, partideki başarımızı hazmedemeyenler ile 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti’nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 07.00’sinde hiçbirisi CHP’li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP’li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama ‘Delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz’ dedik."
"BURADAN ATARLARSA MEYDANLARDAYIZ"
Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Birinci Meclis’teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye; sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye’de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar."
ANKARA'DA GERGİN SAATLER
Mahkemenin CHP'nin kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim sürüyor. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara İl emniyet Müdürlüğü'ne 2. kez başvuru yaptı.
Başvurunun ardından CHP Genel Merkezi çevresinde hareketlilik arttı. Aralarında vekillerin de olduğu Kılıçdaroğlu destekçileri gece saatlerinden itibaren partinin Genel Merkezi'ne girmeye çalıştı.
Özgür Özel ve kendisini destekleyen vekiller ise Genel Merkez'in kapılarını kapatarak içerideki bekleyişini sürdürdü.
BAKAN ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde saat 13.35 sıralarında basın toplantısı düzenledi.
Emir açıklamasında, polisle CHP'liler arasında gerginlik yaşanmaması amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den randevu aldıklarını ve görüşeceklerini ifade etti. Emir, mevcut krizden çıkışın tek yolunun kurultaya gitmek olduğunu vurgulayarak "Yeni bir uzlaşı arayışındayız" dedi.
GÖRÜŞMENİN ARDINDAN MÜDAHALE BAŞLADI
Özel'in CHP Genel Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmenin ardından partinin Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapacağı duyuruldu.
Görüşmenin ardından polis, CHP Genel Merkezi'ne biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti.