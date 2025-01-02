Özgür Özel: Samimi ve şeffaf olarak yürütülecek yeni sürece 'evet' diyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin İmralı ziyareti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarıyla devam eden 'yeni süreç' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Özgür Özel, "Atatürk'ün iki koltuğundan birinde oturuyorum. Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış' demişti... Yeni yılda bütün çatışmaların sona ermesini diliyorum... Türkiye'de terör sona ersin... Artık anneler ağlamasın... Türkiye, yeni şehitlerin acısı ile yanmasın" ifadelerini kullandı.

"İyi niyetli olarak üzerimize düşeni yapacağız" diyen Özel, şunları söyledi: "Samimi ve şeffaf olarak yürütülecek yeni sürece 'Evet' diyorum. Tek şartım var... Türkiye Büyük Millet Meclisi dışlanmasın. Hiçbir parti dışlanmasın. Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım."

DEM PARTİ'NİN ZİYARETİ VE ÖCALAN'IN MESAJI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.