Özgür Özel: Sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum

Cmhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum. Bunun da kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir. Onun da adaylığından vallahi korkmuyoruz. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Bütün anketlerde CHP, Türkiye'nin birinci partisi. Erdoğan'la da gelseler, Erdoğan'sız da gelseler kazanacağız" dedi.

Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 1992'de Birleşmiş Milletler'in Yeryüzü Zirvesi'nde "Local Agenda 21" diye ortaya konan, Türkiye'nin 2005'te gerekli kanuni düzenlemeleri hayata geçirdiği bir yapıya bugün Çankaya Belediyesinin ev sahipliği yaptığını ifade etti.

CHP'li birkaç belediye başkanının 2010'da bu yapıyı "belli aralıklarla bir araya gelinmesi ve ortak gündemlerin tartışılması" amacıyla platforma dönüştürdüklerinden bahseden Özel, platformun yapısına ilişkin bilgi verdi.

+KANUNUN 'KUR' DEDİĞİ NE VARSA KURULACAK+

Özel, platformun bugünkü yapısının çok kıymetli olduğunu ama yeterli olmadığını belirterek, "Benim benzer konularda da bu konuda da açık iradem ortada. Kanunun 'Kur' dediği ne varsa kurulacak, 'Destekle' dediği ne varsa desteklenecek ama onun üzerine bir tahakkümcü bakış açısıyla değil de tam tersine özgürleştirici, fikirlerin tartışılarak çoğalabileceği, iyi örneklerin paylaşılabileceği bir yapının mutlaka kurulması lazım" diye konuştu.

Konunun zaten yasal dayanağının olduğunu ve halihazırda platformda 150'ye yakın belediyenin bulunduğuna işaret eden Özel, "Bizim üzerimize düşen, kent konseyi yapılarını Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerin ilk 6 ay içinde var olanların üzerine düşen görevlerini yapıp yapmadığına bakmak lazım ki önemli oranda yapıldığı görünüyor. Diğer belediye başkanlarının da bu toplantıları hızla yapmasını sağlamak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASETİN DİLİNİN HAKARET DEĞİL, NEZAKET OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Partisinin son yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı anımsatan Özel, "O geceden sonra attığımız her adımda kimileri buna 'Normalleşme' dediler, Tayyip Bey'in işine geldi, 'Yumuşama' dedi. Sanki muhalefeti yumuşak yapacakmışız gibi kendince bir beklenti içine girdi ama biz attığımız her adımda çoğulculuğu, katılımcılığı, ortak aklı ve siyasetin savaş alanı değil, elbette rekabet alanı ama diliyle bu ülkenin her birinin aynı apartmanda, aynı sokakta ya da yan yana tarlalarda çalışan, oturan insanlar olarak birbirinin düşmanları olmayan insanların oy verdiği siyasi partiler olduğumuzu hatırlatarak ilerledik" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerdeki başarılarının, Türkiye Belediyeler Birliğinin yönetimini tek başına oluşturmaya yettiğini ancak kendilerinin diğer siyasi partilerden de temsilci istediklerini belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Belediyeler Birliğinin tamamı bizim elimizde olabilecekken, neredeyse bütün iktidar alanları Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'a aitken, Erdoğan'a da Devlet Bahçeli'ye de diğer siyasi liderlere de Türkiye'deki belediye sayımız ya da temsil ettiğimiz, yönetmeye yükümlü olduğumuz nüfuslar üzerinden Türkiye Belediyeler Birliğinin yönetimini paylaşmayı teklif ettim. Bunu Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli yanıtlamadılar, 'Düşünelim' dediler ama temsilci vermediler. 'Onlar bize bir kazma, kürek vermediler. Siz onlara dozer veriyorsunuz' diye eleştiri aldık. Aslında pratik siyaset yönünden de eleştiriler haklı, bizim yaptığımız yanlış. Yıllarca yönetmiş, devlet elinde ama AK Parti'nin belde belediyesinin ihtiyacını da Türkiye Belediyeler Birliği karşılıyor."

Özel, kent konseylerinin yaygınlaşması için üzerine düşen katkıyı sağlayacağını belirterek, Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden tüm partilerin bunları yapmasını ve 6 ay sonra siyasi yelpazenin diğer taraflarının da temsil edildiği şekilde, daha güçlü olunmasını son derece önemsediğini söyledi.

"DEPREM VE DOĞAL AFETLERE HAZIRLIK BAKANLIĞI KURULMALI"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri anımsatan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremlerde 650 bin bağımsız birimin yıkıldığını ve bir yıl içinde bütün depremzedelerin evlerine kavuşacağını" söylediğini hatırlattı.

Özel, bunun erken bir beyan olduğunu ifade ederek, "Birinci yıl bittiğinde teslim edilen konut oranı, yüzde 2,7 idi. Yani sözün yüzde 97'si yerde, depremzedenin yüzde 97'si çadırda, konteynerde ya da gurbetteydi. Bu sene o sözün ikinci yılı bitti. Konutların 201 bin tanesi... Bugün bazı köşe yazarları, '201 bin konut az mı?' diyor. 201 bin konut çok da konutuna ulaşamamış, konteynerlerde kalan 650 bin insan az mı?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugüne kadar iki kez görüştüğünü belirten Özel, "İkisinde de en önemli önerim olarak bunu dile getirdim; 'Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlık Bakanlığı' kurulmalıdır. Bu ciddiyet, bakanlık düzeyinde devlet tarafından sergilenmeli ve sahiplenilmelidir. Partiler üstü, liyakat esaslı, herkesin güveneceği bir ismi, partilerle müzakere ederek Sayın Erdoğan'ın deprem bakanı olarak atamasını öneriyoruz. Kendi partisi dahil Meclis'te grubu bulunan tüm partilerden bu bakanlığa birer bakan yardımcısı almasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul depreminin yaklaştığına dair uzmanların görüş bildirdiğini anımsatarak, "Türkiye'nin depreme hazırlık meselesinin siyaset üstü şekilde ele alınması gerekiyor. Yoksa bugün değilse yarın, yarın değilse bir yıl sonra, bir yıl sonra değilse tam unuttuğumuzda, diyelim 7 yıl sonra bu felaketle yüzleşeceğiz ve perişan olacağız" değerlendirmesini yaptı.