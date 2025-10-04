Özgür Özel: Sandığı kimseye kaptırmayacağız, iktidarı değiştireceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlenen TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada anketlerde birinci parti konumuna geldiklerini ve sokakta çok daha güçlü olduklarını söyleyen Özel, "Millet yüzünü CHP’ye döndü" dedi. Özel, sandıklara sahip çıkacaklarını ve iktidarı değiştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Özgür Özel, CHP’nin halkla bağını güçlendirdiğini ifade ederek, "Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Partimizin seçmen desteği yaz boyu arttı. Milletimize söz veriyoruz, o sandığı kimseye kaptırmayacağız. O sandıkla iktidarı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"KAYYUMLAR İŞLEVSİZ KALDI, CHP YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Bazı CHP’li belediye başkanlarının hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduğunu anımsatan Özel, hasta tutukluların siyasi saiklerle içeride tutulduğunu kaydetti.

Ayrıca CHP’li belediye başkanlarına yönelik baskılara da değinen Özel, "CHP’li belediyelere ‘ya hapse gir ya AKP’ye katıl’ diye şantaj yapılıyor. Korkanlar var ama direnenler de var. Eşine ‘sıra bize geliyor, çocuklar sana emanet’ diyen arkadaşlarımız oldu. Bu zorlu süreçte direnen tüm yol arkadaşlarımın alınlarından öpüyorum" şeklinde konuştu.

"CHP, OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ DAVRANIYOR"

Parti içinde yaşanan tartışmalara da değinen Özel, CHP’nin gücünü halktan aldığını söyledi: "CHP olması gerektiği gibi, nereden güç alması gerekiyorsa oradan alıyor. Hukukçularımız her düşmanca saldırıya karşı akıllıca tavır geliştirdi. Bu kötü aklın partimizde karşılık bulmayacağına inandık ve gereken cevabı verdik" dedi.

İstanbul’da yaşanan örgütsel birlikteliğe de dikkat çeken Özgür Özel, geçtiğimiz seçimlerde destek vermeyen delegelerin bu kez ortak bir tutum sergilediğini belirtti: "Bir önceki seçimde oy vermedikleri Özgür Çelik’e bu kez imza yolladılar. Önceki seçimde 330 oy olan başkana bu kez 540 kişi ‘bu partiyi AKP’ye bırakmayız’ dedi. Bu büyük bir sahiplenmedir."

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Millet yüzünü CHP'ye döndü. Anketlerde birinci partiyiz, en önemlisi sokakta çok daha güçlüyüz. Partimizin seçmen desteği yaz boyu arttı. Milletimize söz veriyoruz, o sandığı kimseye kaptırmayacağız. O sandıkla iktidarı değiştireceğiz. Milletimizin yanındayız, milletin seçtiklerinin de sonuna kadar arkasındayız. CHP olması gerektiği gibi nereden güç alması gerekiyorsa oradan alıyor.

Toplamda 13 belediyede kayyum var. CHP'nin belediye başkanları hapistedir. Murat Çalık hastane raporuna rağmen içerde tutuluyor. Muhittin Böcek günde 14 ilaç içerek bir hücrede tutuluyor. Hasta tutuklular ve hükümlüler birilerinin gönlü olana kadar cezaevlerinde tutuluyor.

Bir yandan da CHP'li belediyelere 'ya hapishaneye atıl ya da AKP'ye katıl' diye şantaj yapılıyor. Korkanlar katılıyor ama buna karşı direnen, eşine 'sıra bize geliyor çocuklar size emanet' diyenler var. Bu sözleri duydum cezaevinde. Bu zorlu süreçte bunu yaşayan tüm arkadaşlarımın teker teker alınlarından öpüyorum.

Hukukçularımız her düşmanca saldırıya karşı akıllıca bir tavır üretti. Düşmanca saldırılara akıllıca müdadele ürettik. Bu saldırıyı yapan kötü aklın partimizde karşılık bulmayacağına inandık ve buna uygun cevabı verdik. İstanbul'da geçmişte yarı yarıya bölünmüş delegeler bir önceki seçimde oy vermedikleri Özgür Çelik'e imza yolladılar. Bir önceki seçimde 330 oy olan başkana 540 kişi bu partiyi AKP'ye bırakmayız dediler. Kayyumlar işlevsiz kaldı, CHP yolculuğunu sürdürmektedir."