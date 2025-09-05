Özgür Özel: Sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendikleri bir sürecin içindeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek CHP Program Çalıştayı'nın açılışında açıklamalarda bulunuyor.

İktidara tepki gösteren Özel, "'İşimize geldi bindik, işimize gelmediği gün ineriz' dedikleri demokrasi treninden, 31 Mart'ta kaybettikleri seçimden sonra inmeye karar verenlerin yaşattığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ana muhalefet partisinin 2 yıl önce yapılmış seçimlerinde ve yenisi seçilmesine 15 gün kalmış İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanacak kadar 2025 yılında ve CHP'nin Genel Merkezi'ne kayyum atamayı ya da yapılmış seçimleri yok saymayı hedefleyecek kadar geri dönmüşlük, vadettiğimiz değişimin ne kadar büyük, ne kadar yapısal ve ne kadar yapısal olduğunu, ne kadar birbirimizi korkuttuğumuzu, karşımızdakilerin demokrasiyi araç olarak gördükleri demokrasiyi artık bir kenara bırakıp hatta ve hatta buraya gelmelerini sağlayan sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendikleri bir sürecin içindeyiz. O yüzden bize bu mücadelede cesaret düşüyor, kararlılık düşüyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...