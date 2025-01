Özgür Özel: Sandık gelene kadar ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kartlarımızı gösteriyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemalpaşa Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Dün Mersin'deydik, bugün Kemalpaşa'da. Durmadan bu meydanları doldurmaya, emeklileri buraya çağırmaya, emeçileri buraya çağırmaya ve bir büyük mücadele başlatmaya kararlıyız" dedi.

KIRMIZI KART KAMPANYASI

"Birileri sosyal medyadan, birileri oturdukları sıcak evlerinden burun büküp ne yapacaksınız diyorlar?" ifadesini kullanan Özel, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıp kadına karşı şiddeti artıranlara kırmızı kart. Emekliyi sefalet ücretine mahkum edenlere, 14 bin 500 lira diyenlere kırmızı kart. Asgari ücreti yüzde 30 zamlayıp cebimizden her birinden 8'er bin lira alanlara, 30 bin lira asgari ücreti yapmayanlara kırmızı kart."

"Asgari ücretliyi yok saydığı için, çiftçiyi yok saydığı için kırmızı kart gösteriyoruz" vurgusunu yapan Özel, "Bu kırmızı kart bundan sonra CHP'nin olduğu her yerde, her toplantıda, her sokakta, her işçi servisinde, tarlalarda, köylerde, sandık gelene kadar ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kartlarımızı gösteriyoruz" diye konuştu.

"GEÇİM YOKSA SEÇİM İSTİYORUZ"

Erken seçim vurgusu yapan Özel, şunları söyledi: "Geçim oluyorsa eğer o zaman sorun yok dedik. Sarı kartı 31 Mart'ta gördünüz dedik. Ama sizi duymadılar, sizin sesinizi söyleyen bizi dinlemediler. Bundan sonra ondan bir şey istemek yok, bu maaşlarla geçim var mı? Geçim yoksa seçim var, seçim gelene kadar kırmızı kartlarımızla seçim istiyoruz."