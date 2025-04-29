Özgür Özel, Saraçhane'de: Bu binadan çıkarsak Türkiye'yi yönetmeye gideriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Ekim ayının 5'inden itibaren büyük bir saldırı halindedir. CHP'nin seçilmiş belediye başkanına, seçilecek cumhurbaşkanı adayına iki yönlü bir darbe gerçekleştirilmiştir" dedi.

İBB'ye yönelik soruşturmaya ilişkin 'gizli tanık' tepkisi gösteren Özel, "Meşe, ladin, çınar diye 3 odun vardı; bu sefer doğan, şahin, kartal diye 3 hayvan var yalancı şahit. Odunlardan sonuç alamayanlar hayvanları gizli tanık yapmışlar. Göreceğiz bakalım doğan, şahin, kartal ne iftira atmış, buna karşı verilen hangi doğru cevap milleti ne kadar ikna etmiştir" dedi.

Özel, "Bir kez daha meydan okuyorum; TRT'den canlı yayın istiyoruz" çağrısını yaptı.

Özgür Özel, "Biz bu binadan İstanbul'u en iyi şekilde yönetiriz. Bu binadan çıkarsak yerimizi kendimiz gibi güvendiğimiz insanlara bırakırız, Türkiye'yi yönetmeye gideriz arkadaşlar. Biz bu binadan çıkarsak Türkiye'yi yönetmeye gideriz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasında yarın Başakşehir'de saat 20.30'da gerçekleşecek miting için çağrıda bulundu.

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