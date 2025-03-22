Özgür Özel, Saraçhane'de konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye siyasetinde yenenler ve yenilenler var. Şu ana kadar yenilmeyen bir tek İmamoğlu var. Girdiği her seçimde Tayyip Bey'i ve atadıklarını yendi. Şimdi bükemedikleri bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar.

"Bilmediğimiz isimler oluyor. Şimdi anladık. Bütün açıklığıyla anlatıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi anılan şirketlerine ihale alan kim varsa ve o şirketlerde ihale yetkilisi kim varsa bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış. Bu mantıkla 4 şirket daha yazılıp 100 kişi daha alırsınız.

İşlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanıklar var. Bir tanık yok gizli tanık var. "

Ayrıntılar geliyor...