Özgür Özel Saraçhane'de: “Taksim’e gidelim de onlar buraya mı çıksın?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane’de yurttaşlarla bir araya geldi.

Burada yurttaşlara sohbet eden CHP lideri, Taksim'e yürüme konusundaki eleştirilere “Biz Taksim’e gidelim de onlar buraya mı çıksın?” diye sordu.

“Taksim geçmişte olmamız gereken yerdi” diyen Özel, “Biz Taksim’e gidelim de onlar buraya mı çıksın?” ifadelerini kullandı

Özel, “Biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız. 1 Mayıs olur, Taksim’e gideriz. Ama bugün Özgür ölecek, Saraçhane’yi bırakmayacak” ifadesini kullandı.

"GÜNÜ GELİNCE HEP BERABER TAKSİM'E GİDECEĞİZ"

Özel, burada şunları söyledi: