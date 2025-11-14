Özgür Özel: Saray şeytan değiştiriyor

Perşembe akşamı İstanbul'da CHP lideri Özgür Özel’le bir grup gazeteci biraraya geldi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özel’in sözlerinde iktidara ve “19 Mart darbesi” olarak nitelediği sürece dair dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

T24’ten Murat Sabuncu’nun yazısına göre Özel ile gazetecilerin görüşmesinin odağında İBB iddianamesi ve Ekrem İmamoğlu’nun siyasi bir operasyonla karşı karşıya olduğu değerlendirmesi vardı.

SİYASİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU

Özel, iddianameyi oluşturan iddialar için “Biz zaten tüm iddiaları, iftiraları biliyorduk. Onları birleştirip, sayfa sayısını çok göstererek bir şey algısı yaratmaya çalışarak verdiler. Daha ilk günlerden siyasi amaçlarla yapıldığı belli bu operasyonun bu iddianameyle iyice açığa çıkardılar” sözlerini kullandı.

Özel iddianamede yeni olan tek unsurun “CHP’ye kapatma davası” konusu olduğunu söyledi. Özel bu bölümün "konunun siyasi olduğunu bu kadar net ortaya koyan bir unsur" olduğunu vurguladı.

"DÜN KÜRTLERDİ BUGÜN CHP"

Özel’in konuşmalarında dikkat çeken bir başka başlık ise devlete ve iktidarın politikalarına ilişkin söyledikleri oldu.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne devletin farklı dönemlerde farklı siyasi kesimlerle kurduğu ilişkileri değerlendiren Özel, iktidarın bugünkü politik tutumunu ise “Saray rejimi şeytan değiştiriyor. Dün Kürtlerdi, bugün CHP” sözleriyle tarif etti. Özel "devlet içinde kaderini Erdoğan'a bağlayan yapıların" Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak istediğini ve 19 Mart operasyonlarının da bununla ilgili olduğunu ifade etti.