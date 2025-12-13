Özgür Özel, savcılığa verilen dilekçeyi anlattı: İşte size AKP'nin yargısı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, ismi dosyaya "gizli tanık" şeklinde yazılan Ahmet Taşçı'nın 19 Mart operasyonlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyi anlattı.

Özel, "O gizli tanıklardan Ahmet Taşçı 'beyanda bulunmamı savcılık istedi ben gördüklerimi değil duyduklarımı anlattım vicdanım rahat değil. Kimsenin hakkına girmek istemem' demiş. İşte size AKP'nin yargısı" diye konuştu.

Özel, Kayseri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklamalarda bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 75'incisi bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Milletin sesinin meydanlarda duyulacağına işaret eden Özel, "Millet hakkını bu meydanlarda söke söke alacaktır" dedi.

"EKREM BAŞKANIN AFİŞLERİNİ İNDİRMİŞLER"

Miting öncesi şehirde asılan afişlerin dün (12 Aralık) zabıta ekiplerince toplatılmasına tepki gösteren Özel, "Sizi üzmüşler. Duydum ki bu eylemin afişlerini, bu partinin afişlerini, benim, Ekrem Başkanın resimlerini indirmişler. Hiç üzülmeyin. Onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Afiş toplayanın seçim kazandığı gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Kayseri’de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşması sırasında kalabalık sık sık "Tayyip istifa" sloganları attı. İlk seçimde iktidar olacaklarını söyleyen Özel, "Hep birlikte kazanacağız. Kardeşliği eşitliği zenginliği birileri gibi tavana değil tabana yayacağız. Biz vergiyi tavana refahı tabana değil, biz vergiyi tabana, refahı tavana yayacağız" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI"

İktidarı ekonomik verilere yönelik açıklamaları üzerinden eleştiren Özel, iktidarın "ekonomi tüm dünyada kötüymüş gibi" bir algı oluşturmak istediğini ancak durumun böyle olmadığını söyledi. Ekonomik verilerden örnekler veren Özel, "Dünya enflasyon sorununu çözmüştür, kurtulmuştur. Türkiye'deki enflasyon dünyanın hiçbir yerinde yoktur" dedi.

Devamla 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partisinin "39 bin lira" talebini yineledi. Özel, bu ücretin 29 bin lirasının işveren kalan kısmının ise devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"TANIKLIKTA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLUR MU?"

Konuşmasının son bölümünde İBB davasına değinen Özel, iddianameye sonradan ikama edilen gizli tanık İlke'nin tanıklıktan vazgeçtiğini anımsattı.

Özel, "Tanıklıkta oyuncu değişikliği olur mu? İlke açıklama yapmış, demiş ki; 'Ben bu işte yokum.' Şimdi duruşma için 9 Mart'a gün veriyorlar. Yargılama süresi için 12,5 yıl diyorlar. Bu şu demek; 'Elimde kanıtım yok, mahkeme bittiğinde beraat edecek ama ben beyefendinin savcısıyım. O yüzden 12,5 yıl bu işi sürdüreceğim, bu rejimin iktidarını sürdüreceğim'" diye konuştu.

"'GÖRDÜKLERİMİ DEĞİL DUYDUKLARIMI ANLATTIM' DEMİŞ"

Dava kapsamında "Meşe" ve "İlke" kod adlı gizli tanıkların, tanık olmaktan vazgeçtiğini anımsatan Özel, iddianamede ismi "gizli tanık" olarak geçen Ahmet Taşçı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyi paylaştı.

Ahmet Taşçı dilekçesinde ifadelerinin "gizli tanık" ifadesi olarak dosyaya yansıdığını, anlattıklarının duyuma dayalı olduğu, doğrudan şahit olduğu ve tanık olduğu bir olay olmadığını, anlattıklarının ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmediğini, vicdanının rahat olmadığını ifade etti.

Özel, "O gizli tanıklardan Ahmet Taşçı 'beyanda bulunmamı savcılık istedi ben gördüklerimi değil duyduklarımı anlattım vicdanım rahat değil. Kimsenin hakkına girmek istemem' demiş. İşte size AKP'nin yargısı" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bugün aralık ayının ortasındayız. Kayseri’de öyle kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. Dediler ki ‘Cumhuriyet Halk Partisi, o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz.’ Dedim ‘Niye?’ Dediler ki ‘Kayseri, AK Parti’nin kalesidir.’ Bunu diyenler bu meydanı görsünler. Artık o kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin kalesi değildir. Kayseri, milletin kalesidir. ‘Bayram değil, seyran değil. Seçim yok. Kışın ortası. Nasıl dolacak o meydan?’ Biz buraya bir miting yapmaya, bir siyasi parti mitingi yapmaya değil, Kayseri’nin vicdanına sığınmaya, ‘hak, hukuk, adalet’ demeye geldik. Biz bu meydana hem seçildikleri, bu milletin helal oylarıyla sandıktan çıktıkları halde bugün zindanlarda tutulan, onları seçen 27 milyon insanın iradesinin de hapsedildiği; yetmez, yıllarca çalışıp emek verip, emekli olup perişan edilenlerin, emeği sömürülenlerin, milletin efendisiyken kredi faizi altında ezilen çiftçilerin ve millet bu haldeyken perişan olan esnafın da sesini duyurmaya; miting yapmaya değil, eylem yapmaya geldik.

“MECLİS BUNDAN SONRA SOKAKTADIR, MEYDANDADIR”

Öncelikle şunu söyleyelim; bugün cumartesi ama Meclis açık. Orada bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bütçe görüşmeleri için ilk gün ben de oradaydım. İlk günden 2,7 trilyon lira açık veren, 16 bin 800 lira sefalet maaşı veren ve emekliyi görmeyen, 22 bin lira asgari ücretle açlık sınırının altında emekçiyi ezen ve onun sesini duymayan, çiftçiyi, esnafı, gençleri görmeyen, duymayan bir bütçe getirmişler. Milletin bütçe hakkını elinden alıp, bir avuç zengine bütçe yapmaya, onların vergilerini affetmeye, onlara teşvik vermeye ama milleti görmemeye ant içmiş bir bütçe var. O gün dedim ki ‘Eğer bu bütçe böyleyse, milleti görmüyorsa, sokağı duymuyorsa ve insanların beklentilerini karşılamıyorsa, yani millet Meclis’te değilse, Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır. İşte bugün bu meydan Meclis’tir. Milletin meclisi bu meydandır. Milletin sesi bu meydandan yükselecek, millet hakkını bu meydanlardan söke söke alacaktır. Bize ‘Ankara’da otur’ diyorlar, ‘Ankara merkezli siyaset yap.’ ‘Ankara’da otur, partinin başında dur ve sokağa çıkma. Anadolu’ya gitme. İtiraz etme…’ Bakın buradan açıkça söylüyorum; bugün 75’inci kez, tam 75’inci kez bu otobüsün üstündeyim. Değil 75, 750 sefer olsa bu haksızlık durmadan durmayacağım. Duydum ki sizi üzmüşler. Duydum ki bu eylemin afişlerini, bu partinin afişlerini, benim ve Ekrem Başkan’ın fotoğraflarını indirmişler. Hiç üzülmeyin, onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Hiç üzülmeyin, afişleri toplayanlar müjde veriyorlar size. Çünkü afiş toplayanın seçim kazandığını gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Kayseri’de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek. Dün afişimizi toplatanlara sesleniyorum: Neden korkuyorsunuz? Boşuna endişe ediyorsunuz. Siz bizim gücümüzle, afiş toplatarak baş edemezsiniz. Korkmayın, bu meydana bakın ve cesareti görün.

“BİZ VERGİYİ TAVANA, REFAHI TABANA YAYACAĞIZ”

“Bu şehirde 35 yıldır maalesef seçimleri kazanamadık. Ama hiçbir zaman Kayseri’ye kızmadık, kusuru Kayseri’de aramadık. Bundan sonra da aramayız. Kayseri’nin iradesini yok sayıp, darbe yapmaya kalkmadık. Eksiği, kusuru kendimizde gördük. 2019 yılında Kayseri’nin hiçbir ilçesinde bir tek belediyemiz yokken, son seçimlerde belediye sayımızı dörde çıkardık. Akkışla’ya, Felahiye’ye, Pınarbaşı’na ve Sarız’a teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dört belediye başkanımız için sizlere teşekkür ediyorum. Onları size emanet etmiştik, siz de ilçelerinizi onlara emanet ettiniz. Şimdi size hizmet ediyorlar. Göreceksiniz, yapılacak ilk seçimden sonra bu güzel hizmetler; Ankara’nın yüzünü güldüren, İstanbul’un yüzünü güldüren, Tükiye’de 14 büyükşehirde göğsümüzü kabartan, nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 85’ine güzel, eşit, hakça hizmeti götüren belediyecilik anlayışımız ilk seçimle birlikte ülkede iktidar olacak. Kardeşliği, eşitliği, zenginliği birileri gibi tavana değil, tabana yayacağız. Biz vergiyi tabana, refahı tavana değil; vergiyi tavana, refahı tabana yayacağız. Hep birlikte kazanacağız. Konya’da da böyle oldu. Meydan mitinge alışık ama eyleme alışık değil. Herkes başka başka slogan atıyor. Ben size yardımcı olayım, bu kardeşlerim için. Diyorlar ki ‘Her şey çok güzel olacak.’ İstikbali göklerde arayanların şehrindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında uçak fabrikasını kuran, uçak üreten, uçak ihraç eden bir şehirdeyiz. Tayyip Bey geçenlerde diyor ki gençlere, ‘Bizden önce toplu iğne yoktu.’ Buradan bütün gençlere sesleniyorum: Bakın Kayseri’deyim, Tayyip Erdoğan’ın geçmişte en çok oy aldığı şehirlerden birindeyim. İşte burada söylüyorum: O 24 yıllık iktidarının üstüne size dönüp, ‘Gençler bizden önce toplu iğne bile yoktu’ diyor ya. Toplu iğne fabrikasının temeli CHP iktidarında atıldı. 1950’de kurdelesini rahmetli Adnan Menderes kesti. Bu şehirde bırakın toplu iğneyi, Gazi’nin talimatıyla, Cumhuriyet’in üçüncü yılında Tayyare Fabrikası kuruldu. Bu şehirde üretilen uçaklar, bu ülkenin gururu oldu. Kimse bedava lafa pabuç bırakmaz burada.”

Burası hayırseverliğin, sanayinin, ihracatın başkentidir. Anadolu’nun adeta kalbindeyiz. Ancak bu şehrin ağır sorunları var. Kayseri’den yıllarca oy alanlar, hizmete gelince maalesef Kayseri’yi unuttular. Seçim zamanı Kayseri’ye yüzünü dönenler, seçimden sonra sırtını dönüyorlar. Vergi alırken Kayseri’den kepçeyle vergi toplayanlar, hizmet edecekleri zaman çay kaşığı ile vermeye imtina ediyorlar. Kayseri’de yıllardır bekleyen otoyol bağlantısı olmadı, hızlı tren hattı yıllardır yapılmadı. Bu şehirde inanması güç ama 40 bin işsiz var. Bu güzelim şehirde 60 bin hane yardıma muhtaç yaşıyor. Çiftçilerin bankalara olan borcu 10 yılda tam 30 kat artmış. Tarım arazilerinin yüzde 16’sı ipotek altında. Bu sene borcunu ödeyemeyen çiftçinin malı, onu ipotek etmiş maalesef bankaların eline geçecek, yabancı sermayeli bankaların eline geçecek. 2025’te Kayseri gibi yerde bin 300 esnaf iflas etmiş, kepenk kapatmış durumda. Sayın Erdoğan, Mayıs 2023’te, seçimlere birkaç gün kala gelip de Kayseri’de esnaflara söz verdi. Bu meydanda, bu şehirde söz verdi. ‘9 bin günde emeklilik olmaz, bunu 7 bin 200 güne indireceğiz. Söz veriyorum Kayseri esnafına’ dedi. Halen daha bu konuda herhangi bir iyileştirme yapmadılar. Yıllardır esnafa verilen sözler tutulmuyor. Yine bir söz de astsubaylarımıza vermişti. Haziran 2018’de Kayseri’de şehit ailelerine, ‘Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkaracağız’ demişti. Ancak bu sözü halen tutmadı.

Ben bugün Ankara’dan buraya gelirken bir ziyaret yaptım hepimiz adına. 12’nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na gittim. Biliyorsunuz, 1,5 ay önce bir uçağımız Azerbaycan dönüşünde düştü. 20 evladımızı şehit verdik. Bunlardan 10 evladımız Kayseri’de Ana Jet Üssü’nde çalışan evlatlarımızdı; askerlerimiz, subaylarımız, astsubaylarımızdı. Orayı ziyaret ettiğimizde ne büyük bir millet, ne güzel bir ordu, pırıl pırıl askerler ve komutanlar, en güzel günleri hak eden insanlar olduğunu bir kez daha gördük. Bu meydandan ‘Kayserimizin başı sağ olsun. Bu meydandan milletimizin başı sağ olsun. Hava kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Allah bir daha bize böyle büyük acıları yaşatmasın’ temennisini iletiyorum. Ayrıca 17 Aralık 2016 günü bir durakta beklerken bir hain saldırıda verdiğimiz 15 şehidimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Kayseri’den bütün Türkiye’nin bugün şehitlerimizle gösterdiği dayanışma duygularına hep birlikte iştirak ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni, kahraman askerlerimizi bir kez de buradan coşkuyla alkışlıyoruz. Allah onlardan razı olsun, ayaklarına taş değmesin.

“CUMHURİYET YAPMIŞ, TAYYİP BEY TEKER TEKER SATMIŞ”

Değerli Kayserililer, 2018’den beri kronik hale gelen bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Sizlere soruyorum: İktidar partisi bu şehirde çok oy aldı, çok güçlü. Şimdi onları sokakta görüyor musunuz? Aranıza geliyorlar mı? Pazara çıkıyorlar mı? Esnaf geziyorlar mı? Hatır soruyorlar mı? Çünkü gelemezler. Çünkü yüzünüze bakacak halleri kalmadı. Sıcak salonlarda oturup, kendi atadıklarına kendilerini alkışlatıyorlar. ‘Ekonomi kötü ama sadece bizde kötü değil, bütün dünyada kötü’ diye bir büyük yalana sarılıyorlar. Buna aynı toplu iğne gibi kimse inanmasın. Dinlesen Tayyip Bey’i, ‘25 yıl önce ülkede toplu iğne bile yok.’ Ama bakıyorsun, Cumhuriyet 100 yıl önce uçak yapmış, tren yapmış, lokomotif yapmış, her şeyi yapmış, Tayyip Bey geldiğinde teker teker bunları satmış. Şimdi efendim ‘Ekonomide kötüyüz ama dünya kötü.’ Buna kimse inanmasın. Bakın Kayseri’den, bu meydandan ilan ediyorum ki ‘Hayır’ diyen çıksın karşımıza. Meclis’te teker teker saydık, dinliyorlar. Sonra dönüp başka şeyleri konuşuyorlar. Türkiye, yüksek enflasyonda Avrupa birincisidir. Türkiye, gıda enflasyonunda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. Dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu üçüncü ülkedir. İşsizlikte Avrupa birincisidir. Yüksek faizde Avrupa birincisi, dünya ikincisidir. Dünyanın en yüksek ikinci faizi bu ülkededir. Türkiye’nin yüzde 2,55’lik ekim ayı enflasyonu dünyadaki 70 ülkenin yıllık enflasyonundan, bakın ‘2,55’lik ekim enflasyonun dünyadaki 70 ülkenin ekim enflasyonundan’ demiyorum, bizim ekim enflasyonu dünyadaki 70 ülkenin bir yıllık enflasyonundan fazladır. Dünyada enflasyon sorununu çözmüştür. Kurtulmuştur. Türkiye’deki enflasyon dünyanın hiçbir yerinde yoktur.

Kırmızı etin dünya ortalaması 7 dolar. Türkiye’de kırmızı et 21 dolar. Kayseri bu hesapları en iyi bilen, en iyi yapabilen, en iyi itiraz edebilen, en iyi anlatabilen ildir. Bütün dünyada kırmızı etin ortalaması 7 dolar. Güya kendi kendine yeten bu ülkede, adamı ters eksen düz çıkan bu topraklarda, hayvancılığın en kolay yapılacağı bu topraklarda kırmızı et 21 dolardır. Ayrıca Almanya’da Hans 7 dolarlık kırmızı eti alırken, aldığı asgari ücret 2 bin 100 Euro. Türkiye’deki Hasan 21 dolarlık eti alırken, aldığı asgari ücret 440 Euro. Bir yerde 440 Euro olan Hasan’a 21 dolarlık et satanlar, bir yanda 2 bin 100 dolar alan Hans’ın 7 dolara kırmızı et alabildiği bir düzenle karşı karşıyayız. Asgari ücret AK Parti’den önce 7 çeyrek altın alıyordu. Kayseri bilir. Altın hesabı şaşar mı? Erkekler söylemesin, Kayseri’deki kadınlar bilir, ev hanımları bilir. Ablalarım, annelerim, altın hesabı şaşar mı? İşte Tayyip Bey bana kızıyor. ‘Sarraf sarraf geziyor, altın hesabı yapıyor’ diyor. Bakın asgari ücret AK Parti öncesi 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, inanmayan gitsin hesaplasın. Şu anda 1,5 çeyrek altın alıyor. 11 bin lira çeyrek altın, 16 bin 800 lira en düşük emekli maaşı. Dönün bakın, o en düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu.

Dün hepimiz gördük. Hepimiz irkildik, utandık. Aslında gördüğümüz bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Ankara’da, Ulus‘ta dünyanın en ucuz ve yaşanması en zor otelleri. Bir göz odada eski otellerde geceliği 200 liraya - 300 liraya kalan emekliler. Bu emekliler bütün bir ay kalırsa 6 bin liraya, 8 bin liraya orada kalıp, ceplerine kalan 8 bin lirayla da sabah simit, öğlen bayat ekmek arasına bir şeyler, akşam ne olursa kendini hayatta tutmaya çalışıyor. Yıllarca elleri nasır tutan, dirsekleri çürüyen ve göz nuru akıtan, bu devlet, bu millet için çalışan emeklilerini otel köşelerinde süründürenlere, aç bırakanlara, gecenin akşamın bir vaktinde pazardan ezilmiş ve çürümüş sebzeyi - meyveyi toplattıranlara yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.

“ASGARİ ÜCRETTE ERDOĞAN RİYAKARLIK YAPIYOR”

Asgari ücrete zam yapılacak, beyefendi çıkmış diyor ki, işverenlere, ‘Elinizi korkak alıştırmayın. Kefenin cebi yok’ diyor. Bu yaptığı büyük bir riyakarlıktır, büyük bir sahtekarlıktır. Bu devirde sen asgari ücreti şu para yapacaksın da işveren tutup üstünü verecek. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. Bunun için işverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmeli. Örneğin tekstilde çalışan, küçük atölyelerde çalışanlar, küçük esnafın yanında çalışan için 10 bin liralık bir destek verilmeli, asgari ücret Tayyip Bey’in niyet ettiği gibi 27 - 28 bin lira değil; 39 bin lira olmalı. Veren için 29, alan için 39 olmalı. Verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir. Bundan sonra Kayseri’nin meşhur bir sözünü söylemek gerekirse; Tayyip Bey’in yaptığı hesap şuna benziyor: ‘Dört diyor, dokuz diyor, topluyor 30 diyor.’ Böyle hesap olmaz. Biz üç diyoruz, dokuz diyoruz, yan yana koyup 39 diyoruz. 39 bin lira asgari ücret haktır, bunu bu insanlar hak etmektedir. Ancak buna mutlaka işverene prim desteği sağlanmalıdır. Aksi takdirde Erdoğan’ın söylediği gibi, ‘Kefenin cebi yok’, sanki adam kefenin cebine koyup öbür dünyaya götürecek. Ama o küçük esnaf da varlık - yokluk mücadelesi veriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Erdoğan’ı takip etmiş, ‘Ağanın eli tutulmaz, biz 28 diyelim, siz 35 - 40 verin’ diyor. Böyle bir şey olmaz. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip, onu patronun vicdanına, insafına bırakamaz. Asgari ücrette de en düşük emekli maaşında da memur maaşlarında da herkese bulunan kaynak, artık milletin kendisine de bulunmalıdır. Madem bulmuyorsunuz, bu zulüm dönemi son bulmalıdır. Buradan, Kayseri’den açıkça söylüyorum, ve söz veriyorum. Gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının dönemi bitecek, vatan evlatlarının dönemi başlayacaktır. Vatan evlatlarının.

Televizyonu başından dinleyenlere, Kayseri Meydanı’nın tercümesini yapayım. Emeklinin durumunu anlattım, asgari ücretlinin durumunu anlattım, yoksulluğu, haksızlığı anlattım. Bunun çaresini meydan şöyle buldu. Nasıl bağırıyorsunuz? ‘Tayyip istifa.’ Yazın mitinglerde, eylemlerde çok bayılan oluyordu 8 - 10. Şimdi sağlık görevlileri yetişti. Bunlar biliyorsunuz Covid’de biz evdeyken hep çalıştılar. Bizi yaşatmak için ölümü göze aldılar. Şimdi de koştular teyzeme yetiştiler. Türkiye’deki bütün sağlık emekçilerine doktorundan, hasta bakıcısına, ambulans şoförüne bir kocaman alkış. Bir de o oraya giderken önden önden gidip yolu açan kahraman polisimize bir kocaman alkış. Hepimizin bütün hizmetlerini gören, astsubayından uzman çavuşuna, sözleşmelerinden devlet dairesindeki memuruna, işçisine, şu caminin müezzininden imamına kadar, bütün devlet memurlarına, işçilere bir yürekten alkış bu zor şartlarda. Çünkü şunu biliyoruz ki; bu ülkede milleti birbirinin karşısına getiriyorlar. ‘Efendim ona para var, buna para yok. Ya da öğrenci ile polis çatışsın. Mahkumla infaz koruma memuru çatışsın.’ Hepsi bu milletin evladı. Onun için şunu söylüyorum. Öğrenci kurtulmadan, polis kurtulmaz. Esnaf kurtulmadan, köylü kurtulmaz. İşçi kurtulmadan memur, emekçi kurtulmadan emekli kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

“GÜLŞAH DURBAY İÇİN DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”

Kaleye doğru bakınca karşımda çocukluk arkadaşım bundan üç yıl önceki seçimlerde il başkanımız, sonra Cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa’yı kazanan Ferdi Zeyrek kardeşimin resmini asmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir yandan elimizde mikrofon otobüsün üstündeyiz. Ama aklımız, kulağımız Manisa’da. Benim doğduğum ilçede. Ferdi’nin doğduğu ilçede. Belediye Başkanımız, Şehzadeler ilçesinde Gülşah Durbay. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Şu an yoğun bakımda, entübe. Biz sürekli Gülşah’a dua ediyoruz. Bütün Manisa dua ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Partimizin, Manisamızın o evladını Allah bize bağışlasın inşallah. Hepinize gösterdiğiniz bu misafirperverlik için, burada bizimle birlikte olurken kardeşlerimin resmini buraya astığınız için çok teşekkür ediyorum.

Kayseri’nin çiftçileri de dertli. Dertli mi? Çiftçi sayısı azalıyor. Geçen bütçe konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız şöyle bir cümle söyledi: ‘Bu sene Türkiye’de tarım sektörü yüzde eksi 12,7 büyüdü’ diyor. Dedim ‘Af buyur.’ Eksi 12,7 büyüdü. Dedim ki ‘Sayın Cevdet Yılmaz, ona 12,7 küçüldük denir.’ Bunlar yalanı bile doğru gibi anlatmaya alışmış ya, toplu iğne fabrikasında olduğu gibi. Bakın Tayyip Erdoğan ve çevresi ‘İki kere iki, dört’ desen, ben kerrat cetvelini gidip kontrol ediyorum. Bir yanlışlık olmasın. Çünkü bunlarda şöyle bir durum var. Tayyip Bey ‘İki kere iki beş’ dese vallahi ne olur? Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı açıklama yapar: ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti. İki kere iki beştir.’ Sonra Kayseri İl Başkanı açıklama yapar: ‘Reisin çizdiği istikamette bütün hesapları baştan yapacağız.’ Sonra hep beraber ‘İki kere iki beş’ derler. Kerrat cetvelinde başlayınca hemen ‘Diplomasız Erdoğan’ demeye başladı. Buyur bakayım başlat teyzeciğim. Sana bir şey yapamazlar. Yaparlarsa da koğuştaki gençlere sahip çıkacaksın artık.

“GENÇLER HER EYLEMDEN SONRA HAPİSTE”

Şimdi gerçekten bu ülkede bu kadar çok haksızlık, bu kadar çok hukuksuzluk varken; ne teyzemin yüreği dayanıyor ne genç kardeşimin. Ama sesini yükselten kim olursa olsun, sonunda bu rejimin o kötü ve soğuk yüzüyle tanışıyor. Bu ülkede gazeteciler hapiste, bu ülkede öğrenciler hapiste, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, belediye başkanları hapiste. Bu ülkede akademisyenler hapiste. Hakkını arayan işçiler hapiste. MESEM’lerde ölen çocukların ölümünü protesto eden Türkiye İşçi Partisi’nden gençler hapiste. Cumhuriyet Halk Partisi’nin mitinglerine gelip itirazı yükselten üniversiteli gençler, her eylemden sonra hapiste. Ama buradan hepinize söz veriyoruz. Eninde sonunda o sandık gelecek. Yazın bir gün yatarı olmadan 90 gün hapiste tutulan gençlerimizin de hiçbir tehdit olmadığı halde kes - kopyala - yapıştır içeride tutulan Fatih Altaylı’nın da 15 belediye başkanımızın da Ekrem Başkanımızın da içeride haksız yere tutulan herkesin de hesabını bu millet soracak inşallah. Bu millet soracak.

“İKTİDAR OLSAK ÇİFTÇİYİ BEŞ KAT FAZLA DESTEKLEYECEĞİZ”

Şimdi ‘Kayseri’de çiftçinin sorunu var mı?’ dedim, ‘Var’ dediniz. Bakın eskiden 1 kilo buğday satınca 1 litre mazot satın alınıyordu. Şimdi 6 kilo buğday satıyorsun, 1 litre mazot satın alabiliyorsun. Öyle bir noktaya geldi ki; artık bu ülkede kendi arazisi dahi olsa ekip diken zararda, borca giriyor. Bu ülkede çiftçinin esas sorunu devletin arkasından çekilmiş olması. Kanun var, Gayrisafi Milli Hâsıla’nın yüzde 1’i çiftçilere destekleme olarak verilecek. Bu sene gelen bütçede dahi yüzde 0,2. Yani çiftçinin hak ettiği para 772 milyar, ‘Dağıtacağız’ dedikleri destekleme 168 milyar. Çiftçi hakkını alamıyor, ama bir başka bütçe sayfasına baktığınızda aynı para 772 milyarınızı göremiyorsun ya, 768 milyar yazmış birine bulmuş. Kime bulmuş? Vazgeçilen kurumlar vergisi. Vazgeçilecek olan. Yani üreten, satan, ihracat yapan, para kazanan, ettiği kardan vergi vermesi gerekenlerin vereceği vergiden vazgeçmeye, çiftçiden bulamadığı kaynağı bulmuş oraya koymuş bir iktidarla karşı karşıyayız. Buradan Kayseri meydanından bir kez daha haykırıyoruz ki; siyaset öncelik belirleme işidir. Siyaset taraf olma, kendi tarafının arkasında durma işidir. Tayyip Bey 40 Haramilerin, beşli çetelerin, yandaş müteahhitlerin arkasında duradursun. Cumhuriyet Halk Partisi; hem işçinin, hem emekçinin, hem Kayserili çiftçinin arkasında duracak. CHP iktidarında mazot ÖTV’siz, KDV’siz olacak. Bugün CHP iktidar olsa; çiftçinin mazotu 58 lira değil, 33 lira olacak. Bugün CHP iktidar olsa; desteklemeler bunun beş katı olacak. CHP iktidarında çiftçinin zirai kredilerinin ya da özel bankalardan çektiği, ama işi için çektiği kredilerin faizleri bir seferlik silinecek, anapara beş yıla bölünecek, söz veriyoruz.

“TÜM DEMOKRATLARLA BU KARA DÜZENİ YIKACAĞIZ”

Biliyorsunuz hep Tayyip Bey’i eleştirmekle olmaz. Hakkını teslim etmek lazım. Ne demişti? 2018 yılında bu tek adam rejimini kurarken. Dedi ki, ‘Ben devleti şirket gibi yöneteceğim.’ Hatırlıyor musunuz? Allah’ı var, şirket gibi yönetti. Bir kabine açıkladı, Sağlık Bakanının özel hastane zincirleri var. Bir kabine açıkladı, Turizm Bakanının otel zincirleri var. Bir kabine açıkladı, Milli Eğitim Bakanının özel okul zincirleri var. Bir görevlendirme yaptı, Et Balık Kurumu Müdürünün Türkiye’deki çiftçiyi, hayvancıyı destekleyecek Et Balık Kurumu Müdürünün yurt dışından et ithal eden şirketi var. Şimdi bu şirketi yıllardır başarıyla yönetiyor. Şirketin adını biliyor musunuz? Bilen var mı? KADAŞ. Nedir KADAŞ? Kara Düzen Anonim Şirketi. AK Parti’nin kara düzeni. İşte bu kara düzen anonim şirketinde bakın rakama; memleketin en zengin yüzde 20’si memleketteki servetin yüzde 90’ını cebine koyuyor. Geriye kalan herkese yüzde 10’u kalıyor. AK Parti’nin kara düzeninde servetin bölüşümü bu şekildedir. AK Parti’nin kara düzeninde birileri açken, birileri toktur. AK Parti’nin kara düzeninde öğrenciler mülakata girer, mülakatta sorarlar. ‘Reis deyince ne anlıyorsun?’ Temel Reis’ diyeni, ‘Ispanak’ diyeni elerler, öbür tarafta dombıra söyleyeni devlet memuru yaparlar. AK Parti’nin kara düzeninde Türkiye’de hayvancılıkla uğraşanlar sürünürken, dışarıdan löp et ithal edenler zenginleşirler. AK Parti’nin kara düzeninde yoksulun çocuğu devlet okullarında zor şartlarda, pislik içinde, okulun hijyeni olmadan, kapısında güvenlik olmadan, veliden zorla para toplanarak bir kara düzende eğitim giderken, zenginin evladı üç yaşından beri kreşlerde, okul öncesi eğitimde, okulların en güzelinde okur. AK Parti’nin kara düzeninde hak yoktur, hukuk yoktur, eşitlik yoktur ama buradan herkes şunu bilsin; biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Yalnız değiliz. Sadece sosyal demokratlarla değil namuslu, çalışkan muhafazakar demokratlarla, vatanını, milletini seven milliyetçi demokratlarla, her zaman bu meydanlara bizimle birlikte koşan her partiden sosyalist, liberal demokratla, Kürt demokratlarla, Türk demokratlarla, yeter ki vatanın birliğine ve bütünlüğüne, şanlı bayrağa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e husumeti olmasın, Türkiye’nin bütün demokratlarıyla biz bu işi başaracağız. Bu kara düzeni yıkacağız. AK Parti’nin kara düzenini yıkmaya var mısınız? Kısa çöpün hakkını uzun çöpten almaya var mısınız? Yoksulların hakkını söke söke almaya var mısınız? Birlikte mücadele edecek miyiz? Birlikte kazanacak mıyız? İşte biz sadece buna gönül veriyoruz.

“AKBİL DAVASI DURUYORDU, BİR İŞ KARIŞTIRMIŞLAR”

Bakın Ekrem İmamoğlu neredeyse dokuz aydır hapiste. Ekrem Başkan’ın tek suçu, Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmektir. Onu Beylikdüzü’nde yendiği için, 31 Mart 2019’da yendiği için, mazbatası iptal edilince 23 Haziran’da yendiği için, beş yıl boyunca bütün engellemelere rağmen bu sefer 1 milyon 150 bin farkla yendiği için Tayyip Erdoğan’ın hedefindedir. 19 Mart tarihi, AK Parti’nin kara düzeninin artık demokrasi treninden indiği, artık kendi seçilip geldiğinde ‘milli irade’ diye baş tacı ettiği ama şimdi küçük gördüğü milli iradeye karşı giriştiği bir darbe girişimidir. Bugün açıkça söyleyelim. Kayserililer kim istiyorsa onları o yönetiyor, o yönetmelidir. Kayserili Büyükşehir Belediye Başkanı’na da Melihgazi ve diğer metropol belediye başkanlarına da oyu Kayserili vermiştir. Bu ülkeyi, bu büyük şehri yönetmek onların hakkıdır. Yarın iktidar başka partide olsa gelse Kayseri Büyükşehir’de ispatsız, kanıtsız ve çağırsan gelir, sabah evini basarak, çoluğunu çocuğunu alarak, eşini perişan ederek operasyon yapsalar bunun karşısında ilk ben dururum. Çağırırsın ifadesini verir. Yargılarsın tutuksuz, kanıtlar koyarsın suç varsa ispatlanır, adalet yerini bulur. Ama kendisi Recep Tayyip Erdoğan, tüm bu suçlardan İBB Başkanıyken suçlanmış ve yargılanmışken, bakın açıkça hatırlatayım. Rüşvetten, irtikaptan, ihaleye fesat karıştırmaktan, terör örgütlerine maddi yardım yapmaktan Tayyip Erdoğan’ı suçladılar. Yargıladılar. Hatta yargılamalar tamamlanmadan iktidar oldular, Akbil davası daha duruyordu, iki sene önce el çabukluğu marifet bir işler karıştırmışlar. Ama Kayseri’den hem de CHP’lilere değil AK Partililere hatırlatarak soruyorum. Tayyip Bey’in bir gün sabah evine polis geldi mi? Bir gün alıp da Vatan emniyete götürüldü mü? İki kolunda iki polis fotoğraflar çekildi mi? Ailesine, evlatlarına zulmedildi mi? Cezaevine konup bir gün tutuklu yargılandı mı? Okuduğu bir şiirden ceza aldı üç ay ki keşke almasaydı. Cezaevine telefonla çağırdılar, davul zurna ile uğurladılar. Miting yaparak gitti. İçeride şiir kasetleri çekti. Dışarıya kahramanca çıktı. Parti kurdu, her şeyi yaptı. Üç ay. Onun mağduriyetini 30 yıldır dinliyoruz. Ekrem Başkanın kesinleşmiş cezasını bırak, görülmüş mahkemesi yok.

“BU ‘BEN DÜŞMAN HUKUKU UYGULUYORUM’ DEMEKTİR”

Aylardır beklediğimiz iddianame, iki hafta önce kabul edildi, dün tensip zaptı çıktı. 102 tutuklu var. Normalde her birisinin aynı Tayyip Bey gibi tutuksuz yargılanması lazımken bu 102 kişinin 102’sinin de tutuklu yargılanmasına karar verdiler. Bakın içinde iki yılla, dört yılla, altı yılla yargılananlar var. Cezalarının yatarı, yattıklarına çoktan yetiyor. Aslında getiriyorlar başsavcıya ‘Şunlar, şunlar, şunlar…’ Dünya kadar isim, hemen serbest bırakılması lazım. Elinin tersiyle itiyor, ‘Hepsi tutuklu kalacak’ diyor. Orada makam arabalarının günahsız şoförleri var. Sırf babasını konuşturmak, başkalarına iftira attırabilmek için tutulan hasta tutuklular var. Evladıyla tehdit edilen anneler, yaşlı annesiyle tehdit edilen evlatlar var. Tensiple 102 kişinin tutuklu olduğu davada, dokuz ay sonra tensiple ‘102’sinin de tutukluluğuna devam’ demek ‘Ben düşman hukuku uyguluyorum’ demek. ‘Ben bunları insan değil, düşman görüyorum’ demek. ‘Benim vicdanım yok, benim gözüm döndü, her şeyi göze aldım’ demek. Buradan sarayın yargı kolları başkanına da ona bu talimatı verenlere de söylüyorum ki sen her şeyi göze aldıysan ben de her şeyi göze aldım. Hodri meydan. Sanıyorlar ki susacağız, sanıyorlar ki pısacağız, geri çekileceğiz. Ben açıkça söylüyorum; hiçbirimiz bir adım geri atmayız. Bir kelime eksik konuşmayız. Bir santim eğilmeyiz. Çünkü biliriz ki eğer biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti ebediyen susturacaklar. Biz bir adım geri atarsak bu milleti 100 yıl geri götürecekler. Biz bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Bu millete diz çöktürtmeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce yaptığı gibi kuşatmayı kıracağız, işgali püskürteceğiz, bu millet için biz kazanacağız.

“SAVCINA GÜVENİYORSAN CANLI YAYINA GELİN”

Buradan bir hatırlatma yapıp, sonra bütün televizyonların, gazetelerin ilk kez duyacağı, önce dün akşam ilk kez duyduğu bir şey söyleyip, birazdan da ilk kez Kayseri Meydanı’ndan Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir haberi söyleyeceğiz. Sonra da bambaşka bir kapanışı Kayseri Meydanı’ndan hep birlikte yapacağız. Ama önce şunu söyleyeyim. 269 gündür arkadaşlarımız tutuklu, ailelerine zulmediliyor. Elbette her kanalı izleyen var ama Kayseri TRT de izliyor, A Haber de izliyor, TGRT de izliyor, yandaş kanalları da izliyor. Neredeyse dokuz aydır ne gördünüz, Kayseri ne gördü televizyonlarda? ‘560 milyar lira yolsuzluk’ dediler, 560 lirasını ispatlayamadılar. ‘Bin 200 cep telefonu’ dediler, ‘Bunları İBB aldı, CHP’lilere dağıttı’ dediler. İddianameye bile koyamadılar. Yalan olduğunu itiraf ettiler. ‘Parkenin altında 2 milyon Euro çıktı’ dediler, iddianamede yok. ‘Bazen yalan atılır’ dediler. Arkadaşlarımızın adını vererek ‘Gizli toplantılar var. Video kayıtları var, çanta çanta paralar var’ dediler. Video da yalan çıktı, haber de yalan çıktı. ‘Çantalarda para taşıdı’ dediler, iddianamede o çantalardan Jammer çıktı. ‘Ekrem İmamoğlu‘nun lüks arabaları’ dediler, MHP’li başka bir milletvekilinin çıktı. Yaz boyunca bu kadar yalandan hiçbiri ispatlanmıyorsa soruyorum Kayseri’ye; bu kul hakkı değil de nedir? Bu kadar iftira, sadece Cumhurbaşkanı’nın adaylığına engel olmak içinse bu kul hakkı yemek değil de nedir? Sadece bir seçim için bu kadar haksızlık, bu kadar iftira yapılır mı? Ama buradan bir kez daha söylüyorum; Tayyip Erdoğan ne demişti bundan 270 gün önce? ‘Bir aya ihtiyaç var. Bir ay sonra insan içine çıkamayacaklar, birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, kendi ailelerinin bile gözüne bakamayacaklar’ demişti. İşte buradayım, Kayseri’deyim. ‘Dolmaz’ denen meydanı doldurdum. İnsan içindeyim. Kayseri’nin bağrındayım. Bakıyorum Kayserililerin yüzüne. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Diyorum ki ‘Tayyip Erdoğan ben senin gözünün içine bakarak söylüyorum.’ Diyorum ki ‘Biz arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem Başkanımıza güveniyoruz. Eğer sen de savcına güveniyorsan canlı yayına gelin. Duruşmaları canlı verin. İftirayı da görelim, cevabını da millet duysun. Hodri meydan.’ Sayın Bahçeli’nin kabul ettiği canlı yayına ‘Münasip olur’ diyen Erdoğan’a sesleniyorum: Ne oldu? ‘Ahtapot’ dedin, kafası koptu. ‘Ahtapot’ dedin, kolları boştu. Ne oldu? Dedin ki ‘Her türlü kanıt hazır, hepsinin içi boştu. Şimdi buradan, iddianameden memnun olmayan Erdoğan’a söylüyorum: Ya o AK Toroslar çetesini dağıtacaksın. Ya da bu millet hesabını sandıkta sorunca şaşırmayacaksın.

“YARGILAMA SÜRESİ İÇİN 12,5 YIL DİYORLAR”

Dün anlattım bir televizyon kanalında buradan tekrar edeyim. 19 Mart‘ta hem Ekrem Başkan’a, hem de arkadaşlarımıza Meşe diye bir gizli tanığın… Yani adı gizli, ünvanı Meşe. Verdiği ifadelerle sorular sordular, tutukladılar. Dedik ‘Olmaz. Sadece gizli tanıkla olmaz. Onun dediğini başka yerden ispatla.’ ‘İspatlayacağız’ dedi. Asla bir ispat bulamadılar. İddianame çıktı, Meşe yok. Yerine İlke gelmiş. Yahu kardeşim tiyatro oyununda oyuncu değişir. Televizyon dizisinde oyuncu değişir. Futbol maçında biri iyi oynamaz, yerine oyuncu değişir. Adalette tanıklıkta, gizli tanık değişir mi? Meşe delirdi, tut ki Meşe öldü. Meşe öldü. E? Meşe öldüyse, gizli tanık ölmüştür. ‘Meşe öldü, yerine İlke’yi buldum. Ya gözümle gördüm dediğini, satır satır yazıp söylediğini, birisi vaz geçip gitmiş, yerine o görmedi bu gördü. Tanıklıkta oyuncu değişikliği olur mu? Şimdi dün akşam gördük ki Meşe’nin yerine koyduğu İlke açıklama yapmış. Demiş ki, ‘Ben bütün tanıklıklarımdan vazgeçiyorum. Benim hakkımdaki tedbirleri kaldırın. Ben bu işte yokum.’ Bununla ilgili açıklamayı yaptık. Meşe’den sonra İlke de satır satır aynı yalanları attırdıkları, iftira ettirdikleri İlke de bu işten vazgeçmiş. Şimdi duruşma için 9 Mart’a gün veriyorlar. Arkadaşlarımızın hepsine ‘Üç ay daha tutuklu kalacaksın’ diyorlar ve işin kötüsü, ‘Eskiden yargılamalar uzun sürüyor, yıllar sürüyordu. Bu iş aylar içinde bitecek, yargılamaya başlarken yargılayan yargılama süresini belirtecek’ demişlerdi. Dün tensip zaptı yayınlandı, yargılama süresi için ne diyor biliyor musunuz? 12,5 yıl. Bu ne demek? Bu şu demek. ‘Evet, elimde kanıtım yok, evet mahkeme bittiğinde beraat edecek. Evet, ben ispatlayamayacağım ama ben majestelerinin, ben beyefendinin savcısıyım. O yüzden ağırdan alacağım, 12,5 yıl bu işi sürdüreceğim, 12,5 yılda kim öle kim kala. Benim marifetimle bu rejimin iktidarını sürdüreceğim, ben bunların Cumhurbaşkanı adayını içeriden çıkarmayacağım.’ Bakın AK Parti’nin kadın kolları var, eyvallah yarışırız. Gençlik kolları var, AK Gençlik diyorlar. Çıksınlar bizim gençlerin karşısına, yarışırız. Ana kademesi var, yarışırız. Ama devletin savcısından, yargı kolları başkanı yapmak, yargının gücüyle elindeki polis, jandarma, istihbarat gücüyle hapse koyup infaz koruma memurunun emeğiyle bir ülkenin geleceği ile oynayamazsın. İşte o zaman karşında Kayseri’yi bulacaksın. Bu milleti bulacaksın. Buna pabuç bırakmayacağız.

“BEYANDA BULUNMAMI SAVCILIK İSTEDİ”

“Değerli Kayserililer, şimdi buradan bütün Türkiye’ye yeni bir bilgi, bunların nasıl döküldüğünün ispatı. Hani ilk başta üç gizli tanıkla çıktılar, Meşe patladı İlke geldi. İlke vazgeçti 10 - 12 tane daha gizli tanık dizmişler. Bakın o gizli tanıklardan Ahmet Taşçı aynen şöyle söylüyor, dilekçe verdi, yeni verdi. ‘Beyanda bulunmamı savcılık istedi. Ama ben gördüklerimi değil; piyasadan duyduklarımı anlattım. Vicdanım hiç rahat değil. İfadelerimle birilerini tutuklamışlar. Kimsenin hakkına girmek istemem. Anlattıklarımı da yalan yanlış yazmışlar. Basına servis etmişler. Pişmanım, gizli tanıklıktan çekiliyorum.’ İşte size AK Parti’nin yargısı. Meşe’nin durumu ortada, İlke’nin durumu ortada, kendi kendine ilan etmiş, gizli tanık yaptıkları Ahmet Taşçı’nın durumu ortada. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak alnımız açık, başımız dik, TRT‘den veya bir kanaldan sabit isteyen bütün kanallardan canlı yayın istiyoruz.

“SEÇMEN, ‘GETİR SANDIĞI, KARARI BİZ VERECEĞİZ’ DİYOR”

Ve şimdi bu işler ilk başladığında, dokuz ay önce hatırlıyor musunuz Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabahı, Trabzon’a gitmiştim. Ekrem Başkanların köyüne varmıştım. Bayram namazından sonra kapı önüne çıkmıştım köyün en yaşlılarından başlayarak bir imza kampanyası başlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Orada ne diyorduk, Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum.’ Siz bu imzayı attınız mı? İmza atanlar bir alkış yapsın, duyayım. Sizin Türkiye’de 81 ilde 973 ilçede bütün sizlerin emekleri ile, gönüllülerimizin emekleri ile adayın serbest bırakılmasını, erken seçim isteyen, istediğini söyleyenlerin imzalarını dokuz ay boyunca topladık. Geçen hafta kurultaydaydı, ilk kez Kayseri Meydanı’nda. 25,1 milyon imza. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Türkiye’de dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasına yüreğini koyanlara bir alkış. Bu kampanyaya evladı devlet memurluğu sınavına girecek diye, gönlünü koyup imzasını koyamayanlar, torununun geleceği kararmasın diye korkusundan imzasını koyamayan, gönlünü yüreğini koyanlar var. Dünyada son seçimlerde AK Parti 19 milyon oy aldı. 6 milyon fazlası bu TIR’da var. Türkiye’deki seçmenlerin neredeyse yarısına yakınının imzası bu TIR’ın içinde var. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Bu millet seni sandığa çağırıyor. Cesaretin varsa gelirsiniz, Meclis’te kararı alırız. Kış geçer, mart ayında sandığı koyarız. Millet görevi sana verirse, biz buna saygı duyacağız. Ama bu milletten aldığın ve bu yaptıklarınla milleti pişman ettiğin, bezdirdiğin, seçmene yaka silktirdiğin ortada. Geldiğin sandığı inkar ediyorsun. Erdoğan bu TIR’ın içinde 25,1 milyon kişi diyor ki; ‘Getir sandığı, kararı biz vereceğiz.’

"EKREM İMAMOĞLU BU MİLLETİN ADAYIDIR"

Kayseri’deki senin seçmenine şunu izah edebilir misin? ‘Ben sefalet ücreti veriyorum emekliye, ben açlık sınırının neredeyse üçte ikisini veriyorum asgari ücretliye. Tarımda perişan oldu çiftçi, bugün Türkiye’de kimse halinden memnun değil. Ben son seçimi kazanmıştım ama benden sonra Türkiye’de birinci parti değişti. 25 milyon kişi beni sandığa çağırıyor ama ben kaçıyorum’ dediğinde Kayseri buna ‘İyi yapıyorsun’ mu diyecek? Neden korkuyorsun? Sandığı getir, karşımıza çık. Seçilirsen beş yıl daha görev yaparsın. Ama bu millet 23 Mart günü adayını belirledi. 15,5 milyon kişi, 2 milyon üyem var benim. 15,5 milyon kişi, iki elinde iki baston 93 yaşında ninem çıktı merdivenleri Ekrem’e sahip çıkmak için. Karnında üç aylık bebesi ile hamile kadınlar sandık başına koştu. Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel’in ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayıdır. Bu milletin adayıdır. Millet adayını dışarıda ve sandığı önünde istemektedir. Kayseri’den sesleniyorum. ‘Ey Erdoğan, sen sen sen. Yoksan oğlun, o da ise damadın istediğin hangi bakanınsa o bakanın. Çıksınlar karşımıza. Biz buradayız, adayımız burada, sandık burada. Hodri meydan Erdoğan, hodri meydan. Kayseri’den meydan okuyoruz sana. Biz bu ülkeyi daha iyi yönetiriz. Biz bu ülkede herkesin yüzünü güldürürüz.

Biz bu ülkede yoksul bırakmayız, işsiz bırakmayız. Biz bu ülkede kesinlikle ve kesinlikle bu insanları kaderine, bir avuç insanın hesabına, kitabına terk etmeyiz. Kayseri’den söylüyoruz: Temel vatandaşlık geliri gelecek. Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Kayseri’den söylüyoruz: Çiftçi, sonuncusunun dediği gibi ‘Anasını da alıp gitmeyecek.’ Birinci Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi bu milletin yeniden efendisi olacak. Asgari ücret ilk yıl alınan, hızla uzaklaşılan bir ücret olacak. Herkes hakça ücretler alacak, aldığı maaşla geçinecek. Türkiye’de dört gencin üçünün aklı dışarıda olmayacak. İstediği zaman gidecek ama bu güzel ülkeye dönecek. Hasreti bitireceğiz, gurbeti bitireceğiz. Memleketini bırakıp giden gençleri bitireceğiz. Gençlere söz veriyoruz; yasaksız Türkiye’yi, vizesiz Avrupa’yı, dünyayı getireceğiz. Bundan sonra kimsenin barınma sorunu kalmayacak. Bizim söyleyip, AK Parti’nin ‘Biz de yapacağız’ deyip yüzde 5’le sınırlı tuttuğu kiralık sosyal konut yüzde 40 - 50 olacak. İktidarımızda gelirine göre kira dönemi başlayacak. Az kazananın az kira verdiği, çok kazananın çok kira verdiği, kazanmayanın ev sorununun devlet tarafından çözüldüğü gerçek bir sosyal devleti getireceğiz. Kimsenin çocuğunun kursağından, zenginin kursağından geçip de geçmeyen bir şey kalmayacak. Süte muhtaç, beze muhtaç, mamaya muhtaç yoksul çocuğu olmayacak. Her doğan çocuk, fakir babasının değil; bu milletin, bu devletin evladı olacak. Böyle bir düzeni getirmeye var mıyız? Yoksulluğu bitirmeye var mıyız? Güvencesizliği bitirmeye, haksızlığı bitirmeye, eşitliği getirmeye var mıyız? Bize güveniyor musunuz? Esas biz size güveniyoruz. Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte başaracak mıyız? Benimle yürümeye var mısınız? Ekrem’le yürümeye var mısınız? İktidara yürümeye var mısınız? O zaman yürüyelim arkadaşlar."