Özgür Özel: Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ekonomim.com yazarı Vahap Munyar'a konuşan Özgür Özel, 'kayıt dışı siyaseti' tercih etmediklerini belirterek, "Kimsenin bilmediği 'kıymeti kendinden menkul' danışmanlar kadrosuyla çalışmak yok. Çalıştığımız danışmanlar kayıtlı şekilde partide yerini alıyor, alacak" ifadelerini kullandı.

Kurultayda verdiği sözü anımsatan Özel, "Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

"GELECEK UMUDUNA DOKUNACAĞIZ"

Yurttaşların beklentilerine dikkati çeken Özel, "En makro ihtiyaç, 'Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa'… Biz CHP olarak vatandaşın 'gelecek umudu'na dokunacağız" diye konuştu.

Özel, şunları sıraladı:

"• Vatandaşta, “CHP gelirse ülkeyi yönetebilir” algısını güçlü şekilde oluşturacağız.

• Vatandaş, “CHP iktidara gelirse gerginlik düşer” diye düşünsün istiyoruz.

• CHP’nin dış politikada daha başarılı olabileceğine inanmalarını hedefliyoruz.

• Vatandaşın, “CHP gelirse ekonomi düzelir, Türkiye Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olur” diye düşünmesine önem vereceğiz."

"TOPLUM HÜKÜMETİN ALGISINA İNANMIYOR"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin konuşan Özel, "Bir kere toplumun yüzde 70’i, AK Parti’nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor. Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi’ni açma nedenlerine ilişkin, "Mitinglerde, sahada oluşan, ortaya çıkan enerjiyi seçim dönemine yansıtabilmek, kanalize edebilmek için 'seçim ofisi'ni açtık" dedi.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Yaptırdığımız anketlere göre her mitingde, ilde, ilçede değişikliğe gidiyoruz. Verdiğimiz mesajları değiştiriyoruz. İlk günlerde, 'İmamoğlu’na özgürlük' konusu konuşmalarımızın yüzde 70’ini oluşturuyordu. Artık yüzde 70 ekonomi üzerinde duruyoruz."