Özgür Özel: Seçmenin iradesine uzanan eli çekmek konusunda kararlıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul'daki seçmenin iradesine uzanan eli çekmek konusunda sonuna kadar kararlıyız" diye konuştu.

Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, "İstanbul'daki seçmenin iradesine uzanan eli çekmek konusunda sonuna kadar kararlıyız" dedi.

"ASIL MESELE MİLLETİN VERMEDİĞİ YETKİYİ DEVLET ELİYLE ALMAK"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in devletten aldığı 'temiz kağıdı' ile seçime girdiğini vurgulayan Özel, "Devlet Esenyurt'a da dedi ki; 'Bu adaylardan birini seçebilirsin. Bunların terörist olmadığına ben kefilim.' Esenyurt'ta her iki kişiden biri de Ahmet Özer'i seçti" ifadelerini kullandı.

Özel, tutuklama ve kayyum kararının asıl nedeninin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten alamadığı yetkiyi devlet imkanlarıyla almak olduğunu kaydetti.

"FETHULLAH GÜLEN HAYATTA OLSA GELİP OMZUNUZDAN ÖPER"

"Erdoğan okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi yasak aldığında, birilerini kışkırtmak için 'muhtar bile olamaz' denilen kişiye bu yapıldığında CHP buna karşı durmuştur" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan'a alan açmak için Siirt'teki milletvekilleri istifa ettirilip ne tesadüftür ki o şiirin okunduğu seçimlerde Erdoğan milletvekili ve ardından başbakan olmuştur. AKP, kendisine yapılan yasaktan güç alan ama şimdi de kendisi aynı muameleyi gösteren bir anlayıştır. Daha mahkeme kararını vermeden basın yazıyor 'Oraya buraya kayyım atıyoruz' diye. Daha karar olmadan sen kayyım kişiyi belirliyorsun. Bunun hukuk devleti olduğunu savunan İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, siz kötücül bir oyunun içinde seçilmiş rolü üstlenenlersiniz. Bu kayyım siyaseti üzerinden güçlenen ama günü geldiğinde Siirt'e kayyım atamaya tenezzül eden anlayış şimdi de Esenyurt'ta. Fethullah Gülen hayatta olsa gelip omzunuzdan öper bu kadarını biz bile yapmamıştık der."

"ERDOĞAN'IN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI"

Erdoğan'ın kendisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı tazminat davasını da değerlendiren Özel, "Dün 1 milyondu bugün açsınlar 10 milyonluk tazminat davası umurumuzda değil vız gelir tırıs gider" şeklinde konuştu.