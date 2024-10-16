Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi günü Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Medyascope'ta yer alan habere göre, Özel, Demirtaş’ı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yapacağı beş günlük geziden önce gidecek.

DEM PARTİ ZİYARETİ

Demirtaş’ı 17 Ekim Perşembe günü Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ziyaret edecek.

DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları, 16 Ekim’de Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’a gidecek.