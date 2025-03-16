Özgür Özel: Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması gerektiğini ifade etti.

Demirtaş, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Korkma! Barış" başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "paradigmanın ve çözümün bir parçası" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel, Demirtaş'ın sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Özel, "Demirtaş’ın yazısını büyük bir memnuniyetle okudum. Yazıda birçok önemli nokta bulunmakla birlikte, şu yaklaşımın altını önemle çiziyorum: ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir. Bu anlamda Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi de hepimizindir. Kaybettiğimiz tüm evlatlarımızın, şehit ve gazilerimizin hatıralarına bağlı kalarak birlikte kazanalım.’ Bizim yıllardır tutarlı bir şekilde gündeme getirdiğimiz ve ‘Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum, bu devlet benim de devletimdir diyecekleri bir Türkiye teklif ediyorum’ ifadesiyle ortaya koyduğumuz demokratikleşme vizyonuna bu özlü ifadelerle verdiği destek için Demirtaş’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN MAĞDURİYETİ SONLANMALI"

"Ortadoğu’nun içinden geçtiği bu sancılı dönemde Türkiye’de huzur ve barışa büyük ihtiyaç duyuyoruz" diyen Özel, "Ülkemizde huzur ve barışın tesisi için Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Her ne kadar kendisi gündeme getirmese de bu katkının etkin şekilde yerine getirilebilmesi için Demirtaş’ın yaşadığı mağduriyetin de sonlandırılması gereklidir" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Adalet Bakanlığı hızlı bir şekilde AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemlerini başlatmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bunun bir son değil, Demirtaş’ın bölgede istikrara ve ülkemizde demokratikleşmeye katkıları için yeni bir başlangıç olacağı inancındayım. CHP olarak ülkemizin tüm sorunlarının çözümünü demokratikleşmede görüyoruz. Böyle bir ortamda aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin hapiste tutulmasının Türkiye’ye de sürece de faydası yoktur."