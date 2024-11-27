Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutulan Ahmet Özer'i cuma günü ziyaret edecek

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Buna göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ekim'de tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da ziyaret edecek.

NE OLMUŞTU?

Tutuklandığı günden beri Özer'i ziyaret etmek isteyen CHP Lideri Özel, Adalet Bakanlığı'ndan talebine 28 gündür yanıt gelmediğini belirtmişti.

Özel, dünkü grup toplantısında "Ahmet Özer tutuklandığı gün Adalet Bakanlığı’na yazı yazdık. Normalde milletvekilleri istedikleri anda ve bekletilmeksizin tutuklu ve hükümlülerle görüşürler. Buna suç terörse 'Adalet Bakanlığının bilgisiyle' maddesi var. CHP'nin Genel Başkanına, Genel Başkan Yardımcılarına, milletvekillerine Ahmet Özer ile görüşme evrakına cevap vermiyorlar. Adalet Bakanı’nı bizzat aradım, ‘Bu hafta sonunu geçelim, pazartesiyi görelim.’ Dedim ki, ‘Böyle bir şey yok. Pazartesiyi görelim.' Bir aydır o pazartesi gelmedi. Haftalardır telefonlarımıza çıkmıyor" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "İzin istiyorsanız düzgün bir şekilde izin istersiniz. Adam gibi istersiniz. Öyle sağa sola sataşarak, hakaret ederek, Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, yargı mensuplarımıza yok giyotindir, yok FETÖ imamlarıdır, yok şudur budur diye hakaret ederek izin istenmez. Dolayısıyla herkes önce kendine baksın, nasıl izin istediğine baksın" diye yanıt vermişti.