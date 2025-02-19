Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ne gidecek: Tutuklu 7 ismi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde Ümit Özdağ, Suat Toktaş, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek

Güncel
  • 19.02.2025 19:33
  • Giriş: 19.02.2025 19:33
  • Güncelleme: 19.02.2025 19:41
Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ne gidecek: Tutuklu 7 ismi ziyaret edecek
ANKA

CHP Lideri Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek.

Ayrıntılar birazdan...

BirGün'e Abone Ol