Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ne gidecek: Tutuklu 7 ismi ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde Ümit Özdağ, Suat Toktaş, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek
CHP Lideri Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek.
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