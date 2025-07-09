Özgür Özel Silivri'de: İmamoğlu ve Karalar dahil tutukluları ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil tutukluları ziyaret ediyor.

Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne ziyaretlerde bulunmak üzere saat 11.00'de gitti.

Özel’in, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar başta olmak üzere 9-10 kişilik bir tutuklu listesiyle görüşeceği öğrenildi.

Görüşmelerin yaklaşık üç saat sürmesi bekleniyor.

Ziyaretinin ardından Özel, akşam saat 20.30’da Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak. Bu miting, CHP’nin İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlediği 12’nci miting olacak.

SON ZİYARET 25 HAZİRAN'DAYDI

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'deki tutukluları son ziyaretini 25 Haziran'da gerçekleştirmişti. Ekrem İmamoğlu'nu, diğer belediye başkanlarını ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etmişti.

Özel ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, "Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya razıyım" mesajını aktarmıştı. Ayrıca Özel, haziran ayına ilişkin anket sonucunu paylaşarak, "Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra" demişti.