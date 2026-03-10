Özgür Özel, Silivri'de konuşuyor: Hangi mesajları verecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık Grup Toplantısı'nı Silivri'deki Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öyle bir şey oluyor ki bir dava, 3 hakim, kararı 2'ye 1 veriyorlar. Bunların işine gelmeyen, onlarla birlikte oy vermeyeni buradan Gaziantep'e, Samsun'a, Kahramanmaraş'a, Türkiye'de 9 farklı illere sürdüler.

Bizi burada meşgul edip yarıştan düşüreceklerini, mücadeleden düşüreceklerini, iktidar yürüyüşümüzü sekteye uğratabileceklerini düşünenlere karşı; biz mücadelede de varız, iktidar yürüyüşünden de vazgeçmeyiz. Bu kararlılığı vurgulamaya geldik bugün. Bu kararlık, içeride de vurgulanmıştır, burada da vurgulanacak, yarın örgütümüz tarafından 81 ilde sokak sokak, hane hane tüm vatandaşlara hissestirilecektir.

İBB iddianamesine 'tuğla gibi' diyorlar. İfadelere 'gizli tanık var, onlara güveniyoruz' diyorlar.

Bu mahkeme nasıl yürüyecektir, savcı ne isteyecektir, hakim ne verecektir hep beraber göreceğiz. Ama emin olduğum, namusumla kefil olduğum bir şey var ki; Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız bu milletin vicdanında beraat edecektir.

Buradan söylüyorum, büyük bir özgüvenle söylüyorum. Bugün için değil, iki sene sonra caps olsun diye söylüyorum. Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak, bu ülkeye cumhurbaşkanı olacaktır. O gün yayınlarsınız.

Bizim hikayemiz, bu salondakilerin hikayesi, yan salonda yargılananların hikayesi, 2023 yılında 28 Mayıs günü, son seçimi kaybedip de bir daha seçim kaybetmemeye ant içenlerin iktidara yürüyüş hikayesidir.

