Özgür Özel, Sivas'tan seslendi: Konuşacak çok konu var ama şu an konuşmayacağım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Sivas'ta gerçekleştireceği miting öncesi partisinin Divriği İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Akşam miting olacağı için çok konuşmayacağını esprili bir dille anlatan Özel, "Konuşacak çok konu var ama şu an konuşmayacağım. Neden konuşursam akşam mitinge gelmezsiniz" ifadelerini kullandı.

Özel, yurttaşları mitinge şu ifadelerle davet etti:

"Ak toros çetesini dinlemek isteyenler, diploma hırsızlığını dinlemek isteyenler, diplomasıza cevabını vermek isteyenler, Sivas'ın sorunlarını çözümlerini dinlemek isteyenler ve Ekrem İmamoğlu'na bir büyük selam yollamak isteyenleri bugün akşam saat 18.00'de Sivas'a bekliyoruz. Kongre binasının önündeki meydanda hep birlikte olacağız. Buradan tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyadaki Sivaslılara bir selam yollayacağız"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini akşam saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.