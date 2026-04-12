Özgür Özel, SOL Parti'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘ara seçim’ talebiyle sürdürdüğü siyasi parti ziyaretleri kapsamında SOL Parti’yi ziyaret etti.

SOL Parti Sözcüleri İlknur Başer, Önder İşleyen, İsmail Hakkı Tombul ve Gizem Özdem ile bir araya gelen Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Serkan Özcan eşlik etti.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen açıklamalarda bulunuyor.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, açıklamasında, "Direnerek kazanabileceğimizin bilincindeyiz. Onun için bu direnişi sadece CHP ve SOL Parti'nin değil elbette; ülkedeki bütün toplumsal muhalefet güçlerinin, ülkedeki bütün direnme dinamiklerinin bir araya geldiği ve bu rejime son vermek için birlikte hareket ettiği bir kuvveti yaratma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ara seçim talebine değinen İşleyen, "Ara seçim meselesi de öyledir. Türkiye'de kurulacak her sandık, Türkiye'de yürütülecek her mücadele; tek adam rejiminin oylanacağı bir referandumdur. Kaçtıkları şey budur" ifadelerini kullandı.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, şöyle devam etti: "Bugün bizim burada olmamız, Türkiye toplumuna bütün direnenlere, bu ülkedeki gençlere, kadınlara, Alevisi ile, Sünnisi ile, Türk'üyle, Kürt'üyle bütün emekçi ezilen halklara, birliğe, birlikte mücadeleye bir çağrı olarak anlaşılmalıdır. Biz hep beraber yürüyeceğiz. Bugün hep beraber bir umut çizgisi yarattık. Bunu doğru ve birleşik adımlarla sürdüreceğiz. Ve umut çizgimiz mutlaka ülkenin daha güzel günlere çıktığı zafer çizgisiyle buluşacaktır. Buna da kalpten ve sonsuz bir inançla mücadelemizi sürdüreceğiz."

