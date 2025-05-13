Özgür Özel, Soma'da konuştu: Yemin olsun, Soma davası yeniden görülecek!

CHP lideri Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen programda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Soma faciasına yönelik yargılama sürecine tepki gösteren Özel, "Davamızın, inancımızın takipçisi olmak zorundayız. 'Ant içiyoruz' dedik. Bu mahkeme bir daha görülecek. Yemin olsun, Soma davası yeniden görülecek" ifadelerini kullandı.

"O TEKMEYİ ATANLARDAN HESAP SORULACAK"

Katillerden hesap sormanın boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Özel, "O tekmeyi atanlardan hesabın sorulacağı, emeğin ve mücadelenin kazanacağı günler yakındır" dedi.

Özel, özetle şunları söyledi: "Öyle seçmene değil, işçi katillerine kinlenen, onlardan hesap sormak için ant içmiş olanların meydanları doldurması lazım. Birleşe birleşe kazanmak ve bu katillerden hesap sormak hepimizin boynunun borcudur. Davamızın, inancımızın takipçisi olmak zorundayız. 'Ant içiyoruz' dedik. Bu mahkeme bir daha görülecek. Yemin olsun, Soma davası yeniden görülecek.